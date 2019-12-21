"Ливерпуль" – "Фламенго": онлайн матча клубного чемпионата мира

/ Фото: Reuters

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21 декабря в Дохе на стадионе "Халифа Интернейшнл" в финальном матче клубного чемпионата мира сойдутся английский "Ливерпуль" и бразильский "Фламенго". Встреча начнется в 19:30, а на нашем сайте будет доступен онлайн матча Ливерпуль – Фламенго.

"Ливерпуль" – "Фламенго" ОНЛАЙН

В полуфинале команда Клоппа встретила сопротивление со стороны "Монтеррея". Команда из Мексики продержалась 90 минут, но уже в компенсированное время Фирмино принес "красным" победу.

Фламенго" в своем полуфинале пришлось показывать характер с "Аль Хилялем". Они первыми пропустили. Но после этого забили трижды и обеспечили себе место в финале. Это первый финал КЧМ для "Фламенго".

Интересно, что команды уже встречались в финале Кубка мира в 1981 году. Тогда бразильцы оказались наголову сильнее – и разгромили англичан со счетом 3:0

Сейчас команды подходя в диаметрально разном положении. Половина основного состава "Ливерпуля" полна сил, чего не скажешь о "Фламенго".

Лидеры команды Жорже Жезуша получили серьезную нагрузку в полуфинале. Англичане не должны уступить сопернику с точки зрения физических кондиций.

Юрген Клопп / Фото: Reuters

"У нас и "Фламенго" – ситуации разные. Они приехали сюда с целью победить и вернуться домой героями. Нам же говорили оставайтесь дома и играйте в Кубке лиги. Это огромная разница. Этого не изменить, но мы здесь, и моя команда хочет выиграть турнир", – рассказал главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

"Для всех остальных "Ливерпуль" лучше "Фламенго", но для меня имеет значение только мое мнение. Другие говорят, что "Ливерпуль" лучше, но если мы доберемся до финала, мы посмотрим, кто лучше. Я верю, что лучше "Фламенго", но для нас это будет самая сложная борьба за титул", – рассказал наставник Фламенго Жорже Жезуш.

Ранее мы писали, что в Катаре не успели открыть стадион – финал клубного чемпионата мира пришлось перенести. ФИФА пришлось перенести решающие матчи клубного чемпионата мира 2019 года на другой стадион.

Смотрите, как "Ливерпуль" играет в Европе:

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