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"Ливерпуль" и его фанаты бурно отметили получение чемпионского кубка

23 июля, 10:03

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда обыграла "Челси", а болельщики ее поддерживали возле стадиона

В среду поздно вечером в Премьер-лиге завершились очередные матчи. Вашему вниманию – все результаты 37-го тура чемпионата Англии и турнирная таблица. В последнем туре нас ждут увлекательные поединки за места в Лиге чемпионов и за сохранение прописки в элите.

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В одном из вчерашних матчей "Ливерпуль" обыграл "Челси" в матче 37-го тура на "Энфилде". Поскольку эта встреча была последней домашней для подопечных Юргена Клоппа, "красным" после нее вручили кубок чемпионов Англии, завоеванный досрочно с большим отрывом от конкурентов.

Причем праздновали не только футболисты и персонал клуба, но и многочисленные болельщики. Несмотря на запрет на массовые мероприятия, фанаты в огромном количестве собрались возле своего стадиона, где "Ливерпуль" разобрался с "Челси".

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А в это время команда Юргена Клоппа праздновала на поле, фотографируясь с трофеем.

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Не обошлось, конечно, без встреч фанов с полицией, но о крупных стычках ничего не сообщалось.

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Смотрите, как "Ливерпуль" обыгрывал "Зальцбург" в Лиге чемпионов

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