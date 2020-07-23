"Ливерпуль" и его фанаты бурно отметили получение чемпионского кубка

В среду поздно вечером в Премьер-лиге завершились очередные матчи. Вашему вниманию – все результаты 37-го тура чемпионата Англии и турнирная таблица. В последнем туре нас ждут увлекательные поединки за места в Лиге чемпионов и за сохранение прописки в элите.

Реклама

В одном из вчерашних матчей "Ливерпуль" обыграл "Челси" в матче 37-го тура на "Энфилде". Поскольку эта встреча была последней домашней для подопечных Юргена Клоппа, "красным" после нее вручили кубок чемпионов Англии, завоеванный досрочно с большим отрывом от конкурентов.

Причем праздновали не только футболисты и персонал клуба, но и многочисленные болельщики. Несмотря на запрет на массовые мероприятия, фанаты в огромном количестве собрались возле своего стадиона, где "Ливерпуль" разобрался с "Челси".

Реклама

А в это время команда Юргена Клоппа праздновала на поле, фотографируясь с трофеем.

В тренде Российская чемпионка мира по фигурному катанию покончила с собой, выпрыгнув из окна

Не обошлось, конечно, без встреч фанов с полицией, но о крупных стычках ничего не сообщалось.

Читайте также: Ярмоленко выпустили в матче против "Манчестер Юнайтед" всего на минуту.

Реклама

Смотрите, как "Ливерпуль" обыгрывал "Зальцбург" в Лиге чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама