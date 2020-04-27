"Ливерпуль" из-за кризиса отложил реконструкцию легендарного стадиона

"Ливерпуль" минимум на 12 месяцев заморозил проект по перестройке своего легендарного стадиона "Энфилд" из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдского клуба. Напомним, что сегодня 6 лет невероятной ошибки Джеррарда: эпичное падение, лишившее "Ливерпуль" титула.

"Ливерпуль" планировал до конца 2020 года завершить работы по увеличению количества мест на стадионе до 61 тысячи. Второй этап перестройки арены должен был пройти летом 2022 года. В связи с пандемией ожидается, что все работы начнутся не раньше 2023 года. Стоимость реконструкции составит 60 миллионов фунтов.

Реклама / Фото: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

Кстати, ранее мы писали, что в Англии проверят возможное влияние матча Лиги чемпионов на распространение коронавируса. Вспышку коронавируса в Ливерпуле мог вызвать поединок против "Атлетико" на "Энфилде". В тот день на стадионе "Энфилд" собралось 52 267 зрителей, в том числе и фанаты из Испании, где на тот момент уже был введен карантин.

Также мы писали, что впервые за 63 года "Барселона" продаст название своего знаменитого стадиона "Камп Ноу". Вырученные от продажи прав средства пойдут на борьбу с коронавирусом.

Смотрите, как "Ливерпуль" проиграл "Атлетико" в Лиге чемпионов:

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