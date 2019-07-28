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"Ливерпуль" купил самого молодого футболиста чемпионата Англии с необычной прической

28 июля, 13:11

"Ливерпуль" заколючил контракт с 16-летним рекордсменом Премьер-лиги

Харви Эллиотт перешел в "Ливерпуль"
Харви Эллиотт перешел в "Ливерпуль". Фото: Twitter

"Ливерпуль" объявил о переходе в команду 16-летнего атакующего полузащитника "Фулхэма" Харви Эллиотта. Срок действия контракта между мерсисайдцами и юным футболистом не разглашается. Эллиотт вошел в историю после того, как в прошлом сезоне провел три матча за взрослую команду "Фулхэма" и установил сразу два достижения. Он стал самым юным футболистом в истории английской Премьер-лиги и Кубка английской лиги. 25 сентября Харви вышел на замену в матче Кубка английской лиги против "Миллуолла" (3:1) в возрасте 15 лет и 174 дней, а 4 мая принял участие в матче 37-го тура Премьер-лиги между "Вулверхэмптоном" и "Фулхэмом" (1:0) в возрасте 16 лет и 30 дней.

Всего в Премьер-лиге Эллиот пока сыграл два матча, проведя на поле всего 18 минут.

В прошлом сезоне "Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов:

Как сообщается на сайте "Ливерпуля", Эллиотт будет готовиться с командой к товарищескому матчу против "Наполи" в Эдинбурге и последующему предсезонному сбору в Эвиане. Игра "Ливерпуль" – "Наполи" состоится сегодня, начало – в 19.00 по киевскому времени.

Отметим, что несколько дней назад вратарь "Ливерпуля" жестко опозорился в матче со "Спортингом". Симон Миньоле в простейшей ситуации не смог удержать мяч в руках .

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Сегодня|Спорт

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