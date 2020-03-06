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"Ливерпуль" лишился вратаря из-за травмы на важные матчи

6 марта, 18:25

Максим Перепелица

Алисон Бекер мышечное повреждение и будет восстанавливаться около недели

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что голкипер команды Алисон Бекер пропустит матч 29-го тура чемпионата Англии против "Борнмута", передает официальный сайт клуба. Специалист отметил, что футболист получил мышечное повреждение и будет восстанавливаться около недели. Бразилец также может пропустить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико".

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Встреча "Ливерпуля" против "Борнмута" пройдет 7 марта на "Энфилде". Матч с "Атлетико" также состоится на домашней арене мерсисайдцев 11 марта.

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Ранее мы рассказывали, что наставник "Ливерпуля" резко отреагировал на вопрос о коронавирусе. Юргену Клоппу не нравится, когда такие вопросы задают тренерам.

Напомним, ранее у трех людей, которых медики в биокостюмах госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновцах, также не обнаружили признаков заражения.

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Смотрите, как "Ливерпуль" выигрывал в финале Лиги чемпионов-2019:

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чемпионат Англии Ливерпуль Юрген Клопп Алисон Бекер

Источник: Сегодня|Спорт

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