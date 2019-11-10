"Ливерпуль" – "Манчестер Сити": онлайн суперматча чемпионата Англии

/ Фото: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

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В воскресенье, 10 ноября, в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" состоится центральный матч всего первого круга чемпионата Англии: в рамках 12-го тура Премьер-лиги "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити". Матч начнется в 18:30 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция суперпоединка.

Где смотреть матч"Ливерпуль" – "Манчестер Сити"

ОНЛАЙН "ЛИВЕРПУЛЬ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – 0:0

Классное промо матча от "Ливерпуля"

"Манчестер Сити" не может выиграть на "Энфилде" уже 16 лет. В предыдущий раз "горожане" уезжал из логова "Ливерпуля" с тремя очками 3 мая 2003 года. Ранее Гвардиола сделал заявление перед "Ливерпулем"

На поле сойдутся две сильнейшие на данный момент команды в Англии. Уже второй сезон подряд они ведут между собой борьбу за золотые медали. В прошлом подопечные Хосепа Гвардиолы обогнали мерсисайдцев на самом финише, но в этом сезоне команда Клоппа с первых матчей захватила лидерство и перед очным поединком имеет преимущество над "Сити" в шесть баллов. Также "Ливерпуль" остается единственной командой в Премьер-лиге, кто пока идет в чемпионате без поражений.

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 11 10 1 0 25-9 31 2 ЛЕСТЕР 12 8 2 2 29-8 26 3 ЧЕЛСИ 12 8 2 2 27-17 26 4 МАНЧЕСТЕР СИТИ 11 8 1 2 34-10 25 5 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 12 4 5 3 13-9 17 6 АРСЕНАЛ 12 4 5 3 16-17 17 7 БОРНМУТ 12 4 4 4 15-15 16 8 БРАЙТОН 11 4 3 4 14-14 15 9 БЕРНЛИ 12 4 3 5 17-18 15 10 КРИСТАЛ ПЭЛАС 12 4 3 5 10-16 15 11 НЬЮКАСЛ 12 4 3 5 11-18 15 12 ТОТТЕНХЭМ 12 3 5 4 18-17 14 13 ЭВЕРТОН 12 4 2 6 13-18 14 14 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 11 3 4 4 13-11 13 15 ВУЛВЕРХЭМПТОН 11 2 7 2 14-14 13 16 ВЕСТ ХЭМ 12 3 4 5 14-20 13 17 АСТОН ВИЛЛА 11 3 2 6 16-18 11 18 УОТФОРД 12 1 5 6 8-23 8 19 САУТГЕМПТОН 12 2 2 8 11-29 8 20 НОРВИЧ 12 2 1 9 11-28 7

История противостояния"Ливерпуль" – "Манчестер Сити":

Это будет 186-я встреча команд в истории. При этом команды пересекались не только в чемпионате страны и различных национальных кубках, но противостояли друг другу и в еврокубках. В сезоне 2017/2018 годов "Ливерпуль" дважды обыграл "Сити" по пути к киевскому финалу Лиги чемпионов. В целом же статистика противостояния на стороне "Ливерпуля" – "красные" выиграли 90 матчей, на счету "горожан" 46 побед и еще 49 матчей победителя не выявили.

Как команды играли между собой в прошлом сезоне:

Кадровые проблемы перед матчем"Ливерпуль" – "Манчестер Сити":

Команды подошли к поединку с немалыми кадровыми проблемами. Хозяева поля не смогут сегодня рассчитывать на Натаниэля Клайна, Жоэля Матипа и Джердана Шакири – все травмированы. У гостей из-за различных повреждений поединок пропустят Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Лерой Сане, Эдерсон, а участие Родри и Давида Сильвы остается под вопросом.

Лучшие голы "Сити" в октябре:

Букмекеры о матче "Ливерпуль" – "Манчестер Сити":

Букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом матча, но с минимальным преимуществом: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 2.55, на ничью – 3.50, на победу "Ливерпуля" – 2.75. При этом эксперты считают, что сегодня будет забито минимум один мяч (1.03), но не больше двух (1.57).

Смотрите, как "Ливерпуль" в Лиге чемпионов дожал "Генк" – 2:1

А "МанСити" удержал ничью с "Аталантой" – 1:1

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