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"Ливерпуль" – "Манчестер Сити": онлайн суперматча чемпионата Англии

10 ноября, 16:53

Текстовая трансляция центрального матча 12-го тура чемпионата Англии

/ Фото: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

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В воскресенье, 10 ноября, в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" состоится центральный матч всего первого круга чемпионата Англии: в рамках 12-го тура Премьер-лиги "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити". Матч начнется в 18:30 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция суперпоединка.

Где смотреть матч"Ливерпуль" – "Манчестер Сити"

ОНЛАЙН "ЛИВЕРПУЛЬ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – 0:0

  • Классное промо матча от "Ливерпуля"

На поле сойдутся две сильнейшие на данный момент команды в Англии. Уже второй сезон подряд они ведут между собой борьбу за золотые медали. В прошлом подопечные Хосепа Гвардиолы обогнали мерсисайдцев на самом финише, но в этом сезоне команда Клоппа с первых матчей захватила лидерство и перед очным поединком имеет преимущество над "Сити" в шесть баллов. Также "Ливерпуль" остается единственной командой в Премьер-лиге, кто пока идет в чемпионате без поражений.

М КлубИВНПМячиОчки
1 ЛИВЕРПУЛЬ11101025-931
2 ЛЕСТЕР1282229-826
3 ЧЕЛСИ1282227-1726
4 МАНЧЕСТЕР СИТИ1181234-1025
5 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД1245313-917
6 АРСЕНАЛ1245316-1717
7 БОРНМУТ1244415-1516
8 БРАЙТОН1143414-1415
9 БЕРНЛИ1243517-1815
10 КРИСТАЛ ПЭЛАС1243510-1615
11 НЬЮКАСЛ1243511-1815
12 ТОТТЕНХЭМ1235418-1714
13 ЭВЕРТОН1242613-1814
14 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД1134413-1113
15 ВУЛВЕРХЭМПТОН1127214-1413
16 ВЕСТ ХЭМ1234514-2013
17 АСТОН ВИЛЛА1132616-1811
18 УОТФОРД121568-238
19 САУТГЕМПТОН1222811-298
20 НОРВИЧ1221911-287

История противостояния"Ливерпуль" – "Манчестер Сити":

Это будет 186-я встреча команд в истории. При этом команды пересекались не только в чемпионате страны и различных национальных кубках, но противостояли друг другу и в еврокубках. В сезоне 2017/2018 годов "Ливерпуль" дважды обыграл "Сити" по пути к киевскому финалу Лиги чемпионов. В целом же статистика противостояния на стороне "Ливерпуля" – "красные" выиграли 90 матчей, на счету "горожан" 46 побед и еще 49 матчей победителя не выявили.

Как команды играли между собой в прошлом сезоне:

Кадровые проблемы перед матчем"Ливерпуль" – "Манчестер Сити":

Команды подошли к поединку с немалыми кадровыми проблемами. Хозяева поля не смогут сегодня рассчитывать на Натаниэля Клайна, Жоэля Матипа и Джердана Шакири – все травмированы. У гостей из-за различных повреждений поединок пропустят Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Лерой Сане, Эдерсон, а участие Родри и Давида Сильвы остается под вопросом.

Лучшие голы "Сити" в октябре:

Букмекеры о матче "Ливерпуль" – "Манчестер Сити":

Букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом матча, но с минимальным преимуществом: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 2.55, на ничью – 3.50, на победу "Ливерпуля" – 2.75. При этом эксперты считают, что сегодня будет забито минимум один мяч (1.03), но не больше двух (1.57).

Смотрите, как "Ливерпуль" в Лиге чемпионов дожал "Генк" – 2:1

А "МанСити" удержал ничью с "Аталантой" – 1:1

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онлайн чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Сити

Источник: Сегодня|Спорт

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