"Ливерпуль" – "Манчестер Сити": онлайн суперматча чемпионата Англии

В воскресенье, 10 ноября, в Ливерпуле на стадионе "Энфилд" состоится центральный матч всего первого круга чемпионата Англии: в рамках 12-го тура Премьер-лиги "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити". Матч начнется в 18:30 по киевскому времени, а на нашем сайте пройдет текстовая онлайн трансляция суперпоединка.
Где смотреть матч"Ливерпуль" – "Манчестер Сити"
ОНЛАЙН "ЛИВЕРПУЛЬ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – 0:0
- Классное промо матча от "Ливерпуля"
- "Манчестер Сити" не может выиграть на "Энфилде" уже 16 лет. В предыдущий раз "горожане" уезжал из логова "Ливерпуля" с тремя очками 3 мая 2003 года. Ранее Гвардиола сделал заявление перед "Ливерпулем"
На поле сойдутся две сильнейшие на данный момент команды в Англии. Уже второй сезон подряд они ведут между собой борьбу за золотые медали. В прошлом подопечные Хосепа Гвардиолы обогнали мерсисайдцев на самом финише, но в этом сезоне команда Клоппа с первых матчей захватила лидерство и перед очным поединком имеет преимущество над "Сити" в шесть баллов. Также "Ливерпуль" остается единственной командой в Премьер-лиге, кто пока идет в чемпионате без поражений.
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|11
|10
|1
|0
|25-9
|31
|2
|ЛЕСТЕР
|12
|8
|2
|2
|29-8
|26
|3
|ЧЕЛСИ
|12
|8
|2
|2
|27-17
|26
|4
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|11
|8
|1
|2
|34-10
|25
|5
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|12
|4
|5
|3
|13-9
|17
|6
|АРСЕНАЛ
|12
|4
|5
|3
|16-17
|17
|7
|БОРНМУТ
|12
|4
|4
|4
|15-15
|16
|8
|БРАЙТОН
|11
|4
|3
|4
|14-14
|15
|9
|БЕРНЛИ
|12
|4
|3
|5
|17-18
|15
|10
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|12
|4
|3
|5
|10-16
|15
|11
|НЬЮКАСЛ
|12
|4
|3
|5
|11-18
|15
|12
|ТОТТЕНХЭМ
|12
|3
|5
|4
|18-17
|14
|13
|ЭВЕРТОН
|12
|4
|2
|6
|13-18
|14
|14
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|11
|3
|4
|4
|13-11
|13
|15
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|11
|2
|7
|2
|14-14
|13
|16
|ВЕСТ ХЭМ
|12
|3
|4
|5
|14-20
|13
|17
|АСТОН ВИЛЛА
|11
|3
|2
|6
|16-18
|11
|18
|УОТФОРД
|12
|1
|5
|6
|8-23
|8
|19
|САУТГЕМПТОН
|12
|2
|2
|8
|11-29
|8
|20
|НОРВИЧ
|12
|2
|1
|9
|11-28
|7
История противостояния"Ливерпуль" – "Манчестер Сити":
Это будет 186-я встреча команд в истории. При этом команды пересекались не только в чемпионате страны и различных национальных кубках, но противостояли друг другу и в еврокубках. В сезоне 2017/2018 годов "Ливерпуль" дважды обыграл "Сити" по пути к киевскому финалу Лиги чемпионов. В целом же статистика противостояния на стороне "Ливерпуля" – "красные" выиграли 90 матчей, на счету "горожан" 46 побед и еще 49 матчей победителя не выявили.
Как команды играли между собой в прошлом сезоне:
Кадровые проблемы перед матчем"Ливерпуль" – "Манчестер Сити":
Команды подошли к поединку с немалыми кадровыми проблемами. Хозяева поля не смогут сегодня рассчитывать на Натаниэля Клайна, Жоэля Матипа и Джердана Шакири – все травмированы. У гостей из-за различных повреждений поединок пропустят Александр Зинченко, Эмерик Ляпорт, Лерой Сане, Эдерсон, а участие Родри и Давида Сильвы остается под вопросом.
Лучшие голы "Сити" в октябре:
Букмекеры о матче "Ливерпуль" – "Манчестер Сити":
Букмекеры считают "Манчестер Сити" фаворитом матча, но с минимальным преимуществом: коэффициент на победу команды Хосепа Гвардиолы – 2.55, на ничью – 3.50, на победу "Ливерпуля" – 2.75. При этом эксперты считают, что сегодня будет забито минимум один мяч (1.03), но не больше двух (1.57).
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