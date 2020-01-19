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"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед": Клоппу напророчили "сухую" победу над "дьяволами"

19 января, 17:37

По прогнозам аналитиков, "Ливерпуль" одолеет соперников из Манчестера с разницей в два мяча

Аналитики не верят, что "Манчестер Юнайтед" отберет очки у "Ливерпуля" в центральном поединке 23-го тура чемпионата Англии, который начнется в воскресенье, 19 января, в 18:30 по киевскому времени. Смотреть онлайн Ливерпуль Манчестер Юнайтед можно в трансляции на нашем сайте.

"Ливерпуль" называют большим фаворитом в главном матче воскресенья в футбольной Европе. На победу мерсисайдцев аналитиками букмекерских контор установлен коэффициент 1.42, на ничью – 4.80, на победу "МЮ" – 7.90. Таким образом вероятность выигрыша поединка на "Энфилде" "Ливерпулем" оценивается в 68 процентов, ничейного исхода – в 20 процентов, а выигрыша "дьяволами" из Манчестера – всего в 12 процентов.

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По мнению аналитиков, наиболее вероятным счетом по итогам противостояния "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" является победа команды Юргена Клоппа – 2:0. Коэффициент на такой исход равен 7.10.

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Напомним, перед игрой с "Ливерпулем" "Манчестер Юнайтед" потерял забивного лидера. Из-за травмы спины центральный матч 23-го тура чемпионата Англии пропустит Маркус Рашфорд.

Смотрите, как "Ливерпуль" обыгрывал в Лиге чемпионов "Зальцбург"

Смотрите, как "МЮ" громил в Лиге Европы "Алкмаар"

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чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Юнайтед

Источник: Сегодня|Спорт

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