"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед": Клоппу напророчили "сухую" победу над "дьяволами"

По прогнозам аналитиков, "Ливерпуль" одолеет соперников из Манчестера с разницей в два мяча

Аналитики не верят, что "Манчестер Юнайтед" отберет очки у "Ливерпуля" в центральном поединке 23-го тура чемпионата Англии, который начнется в воскресенье, 19 января, в 18:30 по киевскому времени. Смотреть онлайн Ливерпуль Манчестер Юнайтед можно в трансляции на нашем сайте.

"Ливерпуль" называют большим фаворитом в главном матче воскресенья в футбольной Европе. На победу мерсисайдцев аналитиками букмекерских контор установлен коэффициент 1.42, на ничью – 4.80, на победу "МЮ" – 7.90. Таким образом вероятность выигрыша поединка на "Энфилде" "Ливерпулем" оценивается в 68 процентов, ничейного исхода – в 20 процентов, а выигрыша "дьяволами" из Манчестера – всего в 12 процентов.

Реклама

Читайте также: "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед": где смотреть матч чемпионата Англии

По мнению аналитиков, наиболее вероятным счетом по итогам противостояния "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" является победа команды Юргена Клоппа – 2:0. Коэффициент на такой исход равен 7.10.

В тренде Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде

Напомним, перед игрой с "Ливерпулем" "Манчестер Юнайтед" потерял забивного лидера. Из-за травмы спины центральный матч 23-го тура чемпионата Англии пропустит Маркус Рашфорд.

Смотрите, как "Ливерпуль" обыгрывал в Лиге чемпионов "Зальцбург"

Смотрите, как "МЮ" громил в Лиге Европы "Алкмаар"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама