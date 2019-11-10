"Ливерпуль" – "МанСити": где смотреть битву лучших, в которой Пеп обещает не парковать автобус на "Энфилде"

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

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А вот и главное сражение первой половины сезона в чемпионате Англии – в 12 туре лидер АПЛ "Ливерпуль" примет на своем поле действующего чемпиона "Манчестер Сити", который преследует его в турнирной таблице. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени. В Украине это матч покажет телеканал Setanta Sports.

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О своих ожиданиях от поединка рассказал главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, который также заверил, что его команда не будет на "Энфилд Роуд" в роли аутсайдера. Ранее Гвардиола сделал заявление перед "Ливерпулем": "В ворота станет Браво, но это не значит, что мы слабее".

"Я не чувствую, что наша команда аутсайдер матча, – говорит испанец. – "Ливерпуль" впереди, они прекрасно играют на старте сезона. Однако у меня нет в планах парковать автобус из-за страха проиграть. Уверен, что у нас будет шанс победить в этом матче. Мы должны внимательно относиться к малейшим деталям".

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В свою очередь наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа спросили, не собирается ли он в этом матче сыграть максимально надежно в обороне, ведь, имея шесть очков превосходства над "МанСити" в турнирной таблице, сейчас ему важнее не проиграть.

"Возможно, другие более умные люди смотрят на эту ситуацию именно так, но я никогда не сужу такими категориями, – парировал Клоп. – Я на 100% хочу выиграть эту игру и только так и буду настраивать команду".

Смотрите, как "Ливерпуль" в Лиге чемпионов дожал "Генк" – 2:1

А "МанСити" удержал ничью с "Аталантой" – 1:1

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