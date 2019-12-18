"Ливерпуль" – "Монтеррей": где смотреть полуфинал клубного чемпионата мира

/ Фото: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

В среду, 18 декабря, на клубном чемпионате мира в Катаре пройдет второй полуфинальный матч: победитель Лиги чемпионов УЕФА английский "Ливерпуль" встретится с триумфатором Лиги чемпионов КОНКАКАФ мексиканским "Монтерреем". Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Для английского гранда этот поединок станет первым на турнире, а вот "Монтеррей" уже успел провести в Катаре один поединок – в четвертьфинале турнира мексиканцы обыграли чемпиона Катара "Аль-Садд" со счетом 3:2. К слову, ранее уже определился первый финалист – им стал бразильский "Фламенго", обыгравший "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии со счетом 3:1. Финальный поединок, как и матч за третье место, пройдет 21 декабря. Ранее мы писали, что в Катаре не успели открыть стадион: финал клубного чемпионата мира пришлось перенести.

"Монтеррей" основан в 1945 году и является старейшим профессиональным клубом с севера Мексики. Четырежды "полосатые" становились чемпионом страны, дважды выигрывали Кубок Мексики. На международной арене "Монтеррей" становился обладателем Кубка Кубков КОНКАКАФ в 1993 году, а также четырежды выигрывал местную Лигу чемпионов.

В 2021 году мексиканцы заняли третье место на клубном чемпионате мира, а в полуфинале уступили другому представителю Англии – "Челси" (1:3). Лондонцы, к слову, тогда проиграли финал бразильскому "Коринтиансу" (0:1).

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Стоит отметить, что за "Монтеррей" в разное время играло немало известных игроков. В первую очередь, это легендарный португалец Эйсебио. Также цвета "бело-синих" защищали Луис Эрнандес – лучший бомбардир сборной Мексики на чемпионатах мира, Карлос Эрмосильо – считается лучшим игроком в истории мексиканского футбола после Уго Санчеса и де ла Фуэнте Эрмосильо. Из более современных можно выделить Джовани Дос Сантоса и Себастьяна Абреу.

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Что касается нынешнего состава команды, то здесь можно выделить нескольких игроков поигравших в Европе, самым известным из которых является Мигель Лаюн. Мексиканец успел поиграть в "Севилье", "Порту" и "Вильяреале". Также на его счету более 70 матчей за национальную команду. Звание самого дорогого игрока команды делят между собой аргентинец Максимильяно Меса и мексиканец Родольфо Писарро – каждого transfermarkt.com оценивает в 10 миллионов евро.

Кстати, если сравнивать стоимость команд, то здесь ситуация печальная. Суммарная стоимость всего состава "Монтеррея" оценивается в 84,1 млн евро, в то время как "Ливерпуль" стоит 1,81 миллиарда евро.

Букмекеры считают "Ливерпуль" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 1.17, на ничью – 8.00, на победу "Монтеррея" – 14.00.

Матч "Монтеррей" – "Ливерпуль" начнется в 19:30, но в Украине его покажут по ТВ только в записи – трансляция пройдет на канале "UA:Перший", начало – в 22:50. Тем не менее, в прямом эфире встречу смогут увидеть владельцы спутникового ТВ:

Матч Футбол 2 (Россия)

Беларусь 5 Интернет

LRT Plius (Литва)

LTV 7 (Латвия)

TVP Sport (Польша)

BHT 1 (Босния и Герцеговина)

BNT 3 (Болгария)

Dvojka (Словакия)

ERT 3 (Греция)

Футбол (Таджикистан)

HRT 2 (Хорватия)

RIK 2 (Кипр)

RTP 1 (Португалия)

TV 2 (Словения)

Смотрите, как "Ливерпуль" выигрывал Лигу чемпионов:

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