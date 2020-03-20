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"Ливерпуль" не досчитается 275 тысяч евро за каждый несыгранный матч на "Энфилде"

20 марта, 13:18

Елена Павлова

Лидер чемпионата Англии продолжит выплачивать зарплаты сотрудникам своего домашнего стадиона

Лидер чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" продолжит выплачивать зарплаты сотрудникам своего домашнего стадиона "Энфилд Роуд", несмотря на паузу в сезоне АПЛ. По информации Liverpool Echo, в течение шести следующих недель работники арены получат около 750 тысяч фунтов стерлингов – порядка 825 тысяч евро. Ранее мы писали, что клубы английской Премьер-лиги не намерены признавать сезон не состоявшимся.

Более того – работники продолжат получать оклады, даже если лига примет решение не возобновлять сезон. В таком случае, каждый матч на "Энфилде" обойдется клубу в 250 тысяч фунтов – 275 тысяч евро за встречу. Напомним, что весь футбол в Англии не возобновится до 30 апреля. За это время "Ливерпуль" должен был провести три домашних поединка – с "Кристал Пэлас", "Астон Виллой" и "Бернли".

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Также мы сообщали, что обговаривается неожиданный формат концовки сезона в Англии. АПЛ может провести оставшиеся 92 игры при закрытых трибунах на нейтральном поле. Возможно, матчи будут играться в Мидлендсе – на западе Англии. При этом все поединки покажут в прямом эфире.

Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из текущего розыгрыша Лиги чемпионов

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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