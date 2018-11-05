"Ливерпуль" не взял игрока на матч Лиги чемпионов в Сербию из-за его происхождения

Сегодня, 13:32

Шакири по имеет албано-косовские корни и провоцировал сербов еще во время ЧМ-2018

Джердан Шакири. Фото AFP
Джердан Шакири. Фото AFP

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири не полетит с командой в Сербию на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Црвены Звезды". 27-летний хавбек не включен в состав мерсисайдцев на предстоящую игру.

"Мы читали и слушали все разговоры и спекуляции о том, какой прием ждет Шакири. Несмотря на то, что мы не знаем, как все сложится, мы хотим сконцентрироваться на футболе на все 100% и не думать о чем-либо еще.

Мы "Ливерпуль", большой клуб, футбольная команда, и наши взгляды не несут ничего большего. У нас нет абсолютно никакого политического посыла. Мы хотим концентрироваться на футболе и не думать о чем-либо другом", – сказал Клопп.

Шакири – албанец-косовар по происхождению, но выступает за сборную Швейцарии. Летом он показал орла с флага Албании в матче ЧМ-2018, когда забил гол в ворота команды Сербии (2:1). Футболисту грозил запрет на участие в двух матчах за политический жест, однако в итоге хавбек избежал такого наказания и был оштрафован.

Кстати, Шакири вышел на матч против Сербии в бутсах с флагом Косово. Сербы пытались протестовать, однако ФИФА решила, что это не является политическим жестом.
футбол, Лига чемпионов, Ливерпуль, Црвена Звезда, Джердан Шачири

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Сегодня|Спорт

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