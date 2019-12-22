"Ливерпуль" обставил" все английские клубы по трофеям: ближайший оппонент отстает на два титула

Ливерпуль / Фото: Reuters

"Ливерпуль" стал победителем клубного чемпионата мира-2019, в финале обыграв "Фламенго"

Мерсисайдцы стали вторым английским клубом, когда-либо выигрывавшим этот трофей. Первым был "Манчестер Юнайтед", обыгравший эквадорский "ЛДУ Кито" в финале турнира 2008 года.

Это 47-й крупный трофей для "Ливерпуля". Также на их счету 18 побед в чемпионате Англии, семь Кубков Англии, восемь Кубков лиги, шесть побед в Лиге чемпионов, три – в Кубке УЕФА, четыре – в Суперкубке УЕФА.

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Это лучший результат среди всех английских команд. Ближайший преследователь "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", отстает на два титула.

Ранее мы показывали, как "Ливерпуль" стал лучшим клубом на планете Земля. Форвард мерсисайдцев не пожалел своих земляков из "Фламенго", забив единственный мяч в финале клубного чемпионата мира.

Кстати, в финале клубного чемпионата мира произошел скандал. После победы "Ливерпуля" "Золотой мяч" клубного ЧМ дали Салаху, хотя приз заслужил другой игрок.

Смотрите, как "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов-2019

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