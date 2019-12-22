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"Ливерпуль" обставил" все английские клубы по трофеям: ближайший оппонент отстает на два титула

22 декабря, 09:36

Команда Клоппа доминирует в Англии

Ливерпуль

Ливерпуль / Фото: Reuters

"Ливерпуль" стал победителем клубного чемпионата мира-2019, в финале обыграв "Фламенго"

Мерсисайдцы стали вторым английским клубом, когда-либо выигрывавшим этот трофей. Первым был "Манчестер Юнайтед", обыгравший эквадорский "ЛДУ Кито" в финале турнира 2008 года.

Это 47-й крупный трофей для "Ливерпуля". Также на их счету 18 побед в чемпионате Англии, семь Кубков Англии, восемь Кубков лиги, шесть побед в Лиге чемпионов, три – в Кубке УЕФА, четыре – в Суперкубке УЕФА.

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Это лучший результат среди всех английских команд. Ближайший преследователь "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед", отстает на два титула.

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Ранее мы показывали, как "Ливерпуль" стал лучшим клубом на планете Земля. Форвард мерсисайдцев не пожалел своих земляков из "Фламенго", забив единственный мяч в финале клубного чемпионата мира.

Кстати, в финале клубного чемпионата мира произошел скандал. После победы "Ливерпуля" "Золотой мяч" клубного ЧМ дали Салаху, хотя приз заслужил другой игрок.

Смотрите, как "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов-2019

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чемпионат Англии Ливерпуль

Источник: Sky Sports

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