"Ливерпуль" обвинил своих фанатов в разгоне второй волны коронавируса

"Ливерпуль" опубликовал совместное с полицией графства Мерсисайд и мэрией заявление по поводу празднования болельщиками чемпионства в Премьер-лиге Англии. Клуб осудил поведение фанатов, которые "решили игнорировать руководство по социальному дистанцированию и рискнули общественной безопасностью".

"Такое поведение совершенно недопустимо. Потенциальная опасность второй волны COVID-19 все еще существует. Когда будет безопасно, мы устроим парад победы, и все смогут собраться, чтобы вместе это отпраздновать", – говорится в заявлении "Ливерпуля" на сайте клуба

Болельщики "Ливерпуля" празднуют победу в чемпионате Англии Видео: Reuters

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Отметим, что мэр Ливерпуля издал приказ сотрудникам правоохранительных органов о разгоне болельщиков, отмечавших первое чемпионство мерсисайдцев в английской Премьер-лиге спустя 30 лет. Причиной этого могло послужить начавшееся возгорание в одном из главных исторических зданий города – "Ливерпуль билдинг". Одной из распространенных версий причин пожара считают фейерверки и петарды, запускаемые фанатами "Ливерпуля". Именно это побудило муниципалитет запретить массовые празднования.

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Ранее мы рассказывали, как фанаты "Ливерпуля" праздновали чемпионство Англии. Многие болельщики "красных" не сдерживали себя – нарушали общественный порядок на улицах города. Это привело к горам мусора у "Энфилда" и арестам фанатов.

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