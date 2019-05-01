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"Ливерпуль" осудил своих фанатов, искупавших китайца в фонтане Барселоны

1 мая, 15:53

Болельщики английской команды спровоцировали международный скандал перед полуфиналом Лиги чемпионов

Фанаты "Ливерпуля"
Фанаты "Ливерпуля". Фото: Getty Images

"Ливерпуль" начал работу с полицией графства Англии Мерсисайда и властями Испании, чтобы установить личности болельщиков, которые толкнули китайского туриста в фонтан в Барселоне. Об этом информирует официальный сайт английского клуба. "Такое поведение явно неприемлемо и не будет допускаться в дальнейшем", – гласит заявление мерсисайдцев. Болельщики "красных" устроили целую серию дебошей в столице Каталонии перед сегодняшним полуфинальным поединком Лиги чемпионов. Мы ведем онлайн матча "Барселона" – "Ливерпуль" с яркими фото и видео-повторами голов.

"Некоторые фанаты Ливерпуля толкали жителей Каталонии в фонтан, умудряясь снимать свои действия на камеру. Шесть болельщиков "красных" были арестованы полицией за нападение на сотрудников отеля, - сообщает Daily Mail. – Также, фанаты бросали в полицию неизвестные предметы. У тех же людей было конфисковано около 3000 банок пива".

Как сообщалось ранее, букмекеры резко увеличили шансы "Аякса" на выход в финал Лиги чемпионов: даже статистика против "Тоттенхэма". "Шпоры" ни разу не проходили дальше в еврокубках, проиграв первый матч дома, а в последний раз это удавалось сделать в полуфинале... "Аяксу"

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Тег Лига чемпионов, фанаты, Барселона, Ливерпуль

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isport.ua

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