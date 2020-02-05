"Ливерпуль" открыл памятник легендарному фото: тренер несет на плечах травмированного игрока

Боб Пейсли и Эмлин Хьюз / Фото: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

Пока в Швеции вандалы уничтожают статую Златану Ибрагимовичу, "Ливерпуль" на домашней арене "Энфилд" открыл памятник легендарной фотографии из славной истории клуба. В бронзе увековечили знаменитого тренера команды Боба Пейсли, который несет на плечах травмированного игрока Эмлина Хьюза. Это одно из самых известных спортивных фото прошлого столетия.

Сделан снимок в апреле 1968 года во время встречи "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом", завершившейся ничьей 1:1. Во время матча защитник команды Эмлин Хьюз получил травму и не смог самостоятельно покинуть поле. Пейсли, работавший в то время еще физиотерапевтом команды, самостоятельно вынес грязного, с разбитыми до крови коленами футболиста за пределы поля.

С годами фото стало знаковым для многих – оно стало символом духа, который вдохновляет клуб в хорошие и плохие времена. Статуя была сделана по заказу одного из спонсоров команды по случаю 10-летия сотрудничества. На "Энфилде" уже давно есть "ворота Пейсли", "площадь Пейсли", а теперь будет красоваться и статуя легендарного тренера.

Боб Пейсли и Эмлин Хьюз. Фото: Reuters/Carl Recine Реклама

Боб Пейсли и Эмлин Хьюз. Фото: Reuters/Carl Recine

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Боб Пейсли работал в клубе с 1954 года. Он был и тренером резервного состава, и физиотерапевтом, и ассистентом Билла Шенкли. Главным тренером он стал лишь в 1974-м. Он шесть раз приводил команду к победе в чемпионате Англии, трижды выигрывал Кубок лиги, шесть раз – Суперкубок Англии. Но главная слава к нему пришла после триумфов в Европе. Под его руководством Ливерпуль трижды выиграл Кубок чемпионов, один раз побеждал в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА. Только Пейсли, Анчелотти и Зидан выигрывали Кубок/Лигу чемпионов в качестве тренера три раза.

Что касается второго героя картины, то Хьюз защищал цвета "Ливерпуля" с 1967 по 1979 год и носил капитанскую повязку. Он провел в составе "красных" более 470 матчей, четырежды становился чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок чемпионов и Кубок УЕФА, побеждал в Суперкубке УЕФА. К слову, памятник Эмлину установлен в небольшом портовом городке Барроу-ин-Фернесс, где родился будущий капитан сборной Англии.

Ранее мы писали, что в России установили памятник советским футболистам с фотографией Месси. Мемориал установили в память о "матче смерти" с фашистами в 1943 году. "Спасибо Месси за победу!", – шутили в сети болельщики.

Смотрите, как "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне:

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