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"Ливерпуль" переманил сотрудника клуба у "Арсенала": в клубе уже вывесили вакансию на сайте

16 января, 11:49

Гари О’Дрисколл будет работать в команде Юргена Клоппа

"Ливерпуль" не знает горечи поражений в Премьер-лиге

"Ливерпуль" не знает горечи поражений в Премьер-лиге / Фото: Reuters

Глава медицинского штаба лондонского "Арсенала" Гари О’Дрисколл продолжит карьеру в "Ливерпуле", сообщает The Athletic. Специалист займет в мерсисайдском клубе аналогичную должность. На ней он сменит Эндрю Мэсси, который в марте перейдет на работу в ФИФА.

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Гари О’Дрисколл

Гари О’Дрисколл / Фото: Официальный сайт ФК "Арсенал"

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О’Дрисколл работал в "Арсенале" с 2009 года, а после ухода с поста главного тренера Арсена Венгера не только сохранил место в клубе, но и получил повышение. По словам издания, в стане "канониров" Гари уважали как за профессиональные, так и за личностные качества.

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При этом, несмотря на то что официально об уходе О’Дрисколла объявлено еще не было, "Арсенал" на своем сайте уже вывесил вакансию на должность главы медицинского штаба.

Также мы писали, что форвард "Арсенала" оказался втянут в скандал-он изменял девушке с красоткой из ночного клуба. Француз Александр Ляказетт попал в очень неприятную ситуацию.

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чемпионат Англии Ливерпуль Арсенал Лондон

Источник: Daily Mail / Sport

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