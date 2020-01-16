"Ливерпуль" переманил сотрудника клуба у "Арсенала": в клубе уже вывесили вакансию на сайте

"Ливерпуль" не знает горечи поражений в Премьер-лиге / Фото: Reuters

Глава медицинского штаба лондонского "Арсенала" Гари О’Дрисколл продолжит карьеру в "Ливерпуле", сообщает The Athletic. Специалист займет в мерсисайдском клубе аналогичную должность. На ней он сменит Эндрю Мэсси, который в марте перейдет на работу в ФИФА.

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Гари О’Дрисколл / Фото: Официальный сайт ФК "Арсенал" Реклама

О’Дрисколл работал в "Арсенале" с 2009 года, а после ухода с поста главного тренера Арсена Венгера не только сохранил место в клубе, но и получил повышение. По словам издания, в стане "канониров" Гари уважали как за профессиональные, так и за личностные качества.

При этом, несмотря на то что официально об уходе О’Дрисколла объявлено еще не было, "Арсенал" на своем сайте уже вывесил вакансию на должность главы медицинского штаба.

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