"Ливерпуль" после критики передумал перекладывать зарплату сотрудников на государство

Лидер Премьер-лиги "Ливерпуль" отказался от своего решения отправить около 200 своих сотрудников в принудительный отпуск, оплачиваемый правительством Великобритании, и принес извинения после того, как подвергся критике, когда решил воспользоваться государственной программой Coronavirus Job Retention Scheme. Программа позволяет британским компаниям в условиях карантина отправлять своих сотрудников в принудительной отпуск с оплатой 80 процентов от зарплаты за счет правительства.

Давление на "Ливерпуль" только увеличилось, когда главный конкурент "красных" по Премьер-Лиге "Манчестер Сити" объявил, что продолжит платить зарплаты своим сотрудникам в полном объеме в период кризиса. Добавим, что и "Манчестер Юнайтед" тоже объявил, что не будет отправлять своих сотрудников в принудительный отпуск.

"Ливерпуль" критиковали даже его бывшие игроки в лице Джейми Каррагера и Дитмара Хаманна, и сегодня боссы мерсисайдского клуба изменили свое решение – в принудительный отпуск никто не будет отправлен.

"Мы считаем, что пришли к неправильным выводам, объявив на прошлой неделе о смоем намерении обратиться к программе Coronavirus Job Retention Scheme на период остановки сезона Премьер-Лиги, и нам очень жаль из-за этого", – гласит заявление "красных".

Кстати, мы писали, что Премьер-лига получила разрешение правительства на продолжение сезона. Чемпионат Англии собираются продолжить в июне, но без зрителей на трибунах.

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