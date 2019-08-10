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"Ливерпуль" потерял основного голкипера перед матчем Суперкубка УЕФА

Сегодня, 11:54

Алиссон не поможет команде в матче с "Челси"

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон Беккер / Фото: AFP

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что вратарь команды Алиссон Бекер пропустит матч с "Челси" за Суперкубок УЕФА из-за травмы икроножной мышцы.

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Восстановление от травм икроножной мышцы у профессиональных футболистов занимает от двух до шести недель, а за это время "Ливерпуль" точно сыграет в Суперкубке УЕФА с "Челси", съездит в гости к "Саутгемптону" и примет "Арсенал" в рамках чемпионата Англии.

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Алиссон перешел в "Ливерпуль" летом 2018 года из итальянской "Ромы". Сумма трансфера составила 62,5 миллиона евро. В минувшем сезоне 26-летний бразилец принял участие в 38 матчах чемпионата Англии, в которых пропустил 22 гола и получил одну желтую карточку.

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Напомним, что "Ливерпуль" является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале был повержен другой английский клуб – "Тоттенхэм".

Ранее мы писали, что футбольные клубы английской Премьер-лиги в завершившееся летнее трансферное окно потратили 1,386 млрд фунтов.

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челси Ливерпуль суперкубок УЕФА

Источник: Liverpool Echo

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