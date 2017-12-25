"Ливерпуль" предлагает за голландского защитника рекордную сумму в футболе

Английский клуб может сделать ван Дейка самым дорогим защитником в мире

"Ливерпуль" близок к окончанию переговоров с "Саутгемптоном" по защитнику Вирджилу ван Дейку, сообщает Independent. Трансфер состоится зимой, "святые" получат за игрока 70 миллионов фунтов.

Отметим, "Ливерпуль" хотел подписать ван Дейка летом, но тогда получил отказ. В этом сезоне голландец провел 12 матчей за "Саутгемптон".

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает ван Дейка в 27 миллионов фунтов.

Напомним, что рекорд стоимости защитника в футболе установил "Манчестер Сити" прошлым летом, когда приобрел у "Монако" Бенджамина Менди. "Горожане" заплатили за 23-летнего француза 57,5 миллионов евро.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд также принадлежал "Манчестер Сити" – это приобретение Джона Стоунза у "Эвертона" за 55,6 миллионов евро.

Также сообщалось, что "Селтик" согласился продать своего главного таланта середняку из чемпионата Англии.

Ранее в стартовом матче 19 тура "Арсенал" и "Ливерпуль" выдали суперматч, забив на двоих шесть мячей. Гости вышли вперед со счетом 2:0, после чего хозяева смогли забить три гола за пять минут. Но точку в матче поставил удар игрока "Ливерпуля" – 3:3.