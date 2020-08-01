Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Ливерпуль" презентовал форму от нового спонсора с рекордным контрактом в футболе

1 августа, 10:54

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболка выполнена в традиционных красных цветах с белой и бирюзовой полоской

Чемпион Англии "Ливерпуль" представил новый комплект домашней формы. Экипировка выполнена новым техническим спонсором клуба, с которым "Ливерпуль" подписал рекордное спонсорское соглашение.

"Традиционная яркая красная футболка украшена бирюзовой и белой полоской вокруг воротника с V-образным вырезом и рукавов – подобно домашним майкам "красных" в период с 1993 по 1996 год. Цвета – красный, белый и бирюзовый – были традиционными цветами, используемыми на протяжении всей гордой истории LFC, и связаны с традиционным гербом клуба", – говорится на официальном сайте мерсисайдцев.

Реклама

Учитывая карантин, футболисты получили свои новые футболки по почте, а затем "Ливерпуль" записал видео распаковки с яркими эмоциями самих игроков.

Реклама

Также на официальном сайте сообщается, что "Ливерпуль" пожертвует 100 новых футболок молодым людям в районе Энфилд, которые оказали влияние на местное сообщество во время карантина. Счастливчики будут тщательно отобраны учителями из 25 школ, расположенных рядом с Энфилдом, лидерами местных общин и командой "Красные соседи".

Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Ливерпуль

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблица
Чемпионат Италии по футболу: все результаты 36-го тура, таблицаФутбол
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видео
Игрок худшей команды Первой лиги Украины забил феноменальный гол с центра поля: видеоФутбол
Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в Турции
Ирина Морозюк устроила стриптиз после встречи с бывшим мужем в ТурцииФутбол
Все результаты 37-го тура чемпионата Англии и турнирная таблица Премьер-лиги
Все результаты 37-го тура чемпионата Англии и турнирная таблица Премьер-лигиФутбол
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер
Баня, бассейн, бильярд и оранжерея: стало известно, где будет жить тренер "Динамо" ЛуческуФутбол
Стали известны срок контракта Луческу в
Стали известны срок контракта Луческу в "Динамо" и имя его помощникаЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять