"Ливерпуль" презентовал форму от нового спонсора с рекордным контрактом в футболе

Футболка выполнена в традиционных красных цветах с белой и бирюзовой полоской

Чемпион Англии "Ливерпуль" представил новый комплект домашней формы. Экипировка выполнена новым техническим спонсором клуба, с которым "Ливерпуль" подписал рекордное спонсорское соглашение.

"Традиционная яркая красная футболка украшена бирюзовой и белой полоской вокруг воротника с V-образным вырезом и рукавов – подобно домашним майкам "красных" в период с 1993 по 1996 год. Цвета – красный, белый и бирюзовый – были традиционными цветами, используемыми на протяжении всей гордой истории LFC, и связаны с традиционным гербом клуба", – говорится на официальном сайте мерсисайдцев.

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Учитывая карантин, футболисты получили свои новые футболки по почте, а затем "Ливерпуль" записал видео распаковки с яркими эмоциями самих игроков.

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Также на официальном сайте сообщается, что "Ливерпуль" пожертвует 100 новых футболок молодым людям в районе Энфилд, которые оказали влияние на местное сообщество во время карантина. Счастливчики будут тщательно отобраны учителями из 25 школ, расположенных рядом с Энфилдом, лидерами местных общин и командой "Красные соседи".

Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов:

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