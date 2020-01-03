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"Ливерпуль" продолжил победное шествие в Премьер-лиге, всухую обыграв "Шеффилд Юнайтед"

3 января, 00:10

Три очка хозяевам "Энфилда" принесли голы африканских форвардов Салаха и Мане

"Ливерпуль" на классе справился с "Шеффилд Юнайтед"

"Ливерпуль" на классе справился с "Шеффилд Юнайтед" / Фото: Reuters

Около полуночи четверга по киевскому времени завершился 21-й тур английской Премьер-лиги. Почти 55 тысяч зрителей на стадионе "Энфилд Роуд" стали свидетелями, как "Ливерпуль" добыл 19-ю победу в 20 матчах чемпионата Англии. На этот раз повергнутым оказался крепкий середняк – "Шеффилд Юнайтед". К слову, днем игроки гостей стали свидетелями забавного эпизода: собака справила нужду на футбольную "фишку" прямо во время тренировки "Шеффилда".

Уже на 4-й минуте подопечные Юргена Клоппа открыли счет: египтянин Мохамед Саллах замкнул прострельную передачу слева Энди Робертсона.

Преимущество хозяев во владении мячом было подавляющим: 71% против 29 у "Шеффилда". Правда, в гол "Ливерпуль" воплотил его снова лишь в середине второго тайма. Усилия партнеров на 64-й минуте завершил сенегальский нападающий Садио Мане – 2:0.

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В итоге "красные" нанесли по воротам гостей 10 ударов, из них семь – в створ ворот. "Шеффилд" ответил лишь тремя "выстрелами", из которых в "рамку" попали два. На последней минуте немецкий тренер сделал замену, вместо Салаха впервые в форме "Ливерпуля" выпустив на поле в Премьер-лиге 16-летнего Харви Эллиотта.

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Добыв три очка, лидер уверенно держится на первой позиции c 13-очковым отрывом от "Лестера" и игрой в запасе. "Шеффилд" остался восьмым. Следующий, 22-й тур, пройдет 10-12 января.

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