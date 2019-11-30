"Ливерпуль" против "Брайтона" и "сороки" для "МанСити": расписание и результаты 14-го тура чемпионата Англии

Все - об английском футбольном уикенде

Лидер АПЛ - "Ливерпуль" / Фото: Reuters

В эти выходные в чемпионате Англии по футболу проходят матчи 14-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Ньюкасл" – "Манчестер Сити", "Ливерпуль" – "Брайтон", "Тоттенхэм" – "Борнмут", а также к матчу "Норвича" с "Арсеналом", накануне уволившим с поста тренера Эмери. Ниже – расписание игр, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица английской Премьер-лиги.

Чемпионат Англии, 14 тур

Суббота, 30 ноября

14:30 "Ньюкасл" – "Манчестер Сити"

17:00 "Бернли" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Челси" – "Вест Хэм"

17:00 "Ливерпуль" – "Брайтон"

17:00 "Тоттенхэм" – "Борнмут"

19:30 "Саутгемптон" – "Уотфорд"

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Воскресенье, 1 декабря

16:00 "Норвич" – "Арсенал"

16:00 "Вулверхэмптон" – "Шеффилд Юнайтед"

18:30 "Лестер" – "Эвертон"

18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла"

Трансляции матчей АПЛ на канале Setanta доступны на oll.tv (по подписке)

Турнирная таблица чемпионата Англии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЛИВЕРПУЛЬ 13 12 1 0 30-11 37 2 ЛЕСТЕР 13 9 2 2 31-8 29 3 МАНЧЕСТЕР СИТИ 13 9 1 3 37-14 28 4 ЧЕЛСИ 13 8 2 3 28-19 26 5 ВУЛВЕРХЭМПТОН 13 4 7 2 18-16 19 6 ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД 13 4 6 3 16-12 18 7 БЕРНЛИ 13 5 3 5 20-18 18 8 АРСЕНАЛ 13 4 6 3 18-19 18 9 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 13 4 5 4 19-15 17 10 ТОТТЕНХЭМ 13 4 5 4 21-19 17 11 БОРНМУТ 13 4 4 5 16-17 16 12 БРАЙТОН 13 4 3 6 15-19 15 13 КРИСТАЛ ПЭЛАС 13 4 3 6 11-18 15 14 НЬЮКАСЛ 13 4 3 6 11-20 15 15 АСТОН ВИЛЛА 13 4 2 7 19-20 14 16 ЭВЕРТОН 13 4 2 7 13-20 14 17 ВЕСТ ХЭМ 13 3 4 6 16-23 13 18 НОРВИЧ 13 3 1 9 13-28 10 19 САУТГЕМПТОН 13 2 3 8 13-31 9 20 УОТФОРД 13 1 5 7 8-26 8

Смотрите, как английские клубы играли на неделе в еврокубках

Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 1:1

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Валенсия (Испания) – Челси (Англия) – 2:2

Тоттенхэм (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 4:2

Манчестер Сити (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:1

Арсенал (Англия) – Айнтрахт (Ф, Германия) – 1:2

Астана (Казахстан) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1

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