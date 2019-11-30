"Ливерпуль" против "Брайтона" и "сороки" для "МанСити": расписание и результаты 14-го тура чемпионата Англии

В эти выходные в чемпионате Англии по футболу проходят матчи 14-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Ньюкасл" – "Манчестер Сити", "Ливерпуль" – "Брайтон", "Тоттенхэм" – "Борнмут", а также к матчу "Норвича" с "Арсеналом", накануне уволившим с поста тренера Эмери. Ниже – расписание игр, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица английской Премьер-лиги.
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Чемпионат Англии, 14 тур
Суббота, 30 ноября
14:30 "Ньюкасл" – "Манчестер Сити"
17:00 "Бернли" – "Кристал Пэлас"
17:00 "Челси" – "Вест Хэм"
17:00 "Ливерпуль" – "Брайтон"
17:00 "Тоттенхэм" – "Борнмут"
19:30 "Саутгемптон" – "Уотфорд"
Воскресенье, 1 декабря
16:00 "Норвич" – "Арсенал"
16:00 "Вулверхэмптон" – "Шеффилд Юнайтед"
18:30 "Лестер" – "Эвертон"
18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла"
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Турнирная таблица чемпионата Англии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЛИВЕРПУЛЬ
|13
|12
|1
|0
|30-11
|37
|2
|ЛЕСТЕР
|13
|9
|2
|2
|31-8
|29
|3
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|13
|9
|1
|3
|37-14
|28
|4
|ЧЕЛСИ
|13
|8
|2
|3
|28-19
|26
|5
|ВУЛВЕРХЭМПТОН
|13
|4
|7
|2
|18-16
|19
|6
|ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД
|13
|4
|6
|3
|16-12
|18
|7
|БЕРНЛИ
|13
|5
|3
|5
|20-18
|18
|8
|АРСЕНАЛ
|13
|4
|6
|3
|18-19
|18
|9
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|13
|4
|5
|4
|19-15
|17
|10
|ТОТТЕНХЭМ
|13
|4
|5
|4
|21-19
|17
|11
|БОРНМУТ
|13
|4
|4
|5
|16-17
|16
|12
|БРАЙТОН
|13
|4
|3
|6
|15-19
|15
|13
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|13
|4
|3
|6
|11-18
|15
|14
|НЬЮКАСЛ
|13
|4
|3
|6
|11-20
|15
|15
|АСТОН ВИЛЛА
|13
|4
|2
|7
|19-20
|14
|16
|ЭВЕРТОН
|13
|4
|2
|7
|13-20
|14
|17
|ВЕСТ ХЭМ
|13
|3
|4
|6
|16-23
|13
|18
|НОРВИЧ
|13
|3
|1
|9
|13-28
|10
|19
|САУТГЕМПТОН
|13
|2
|3
|8
|13-31
|9
|20
|УОТФОРД
|13
|1
|5
|7
|8-26
|8
Смотрите, как английские клубы играли на неделе в еврокубках
Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 1:1
Валенсия (Испания) – Челси (Англия) – 2:2
Тоттенхэм (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 4:2
Манчестер Сити (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:1
Арсенал (Англия) – Айнтрахт (Ф, Германия) – 1:2
Астана (Казахстан) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1
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