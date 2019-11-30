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"Ливерпуль" против "Брайтона" и "сороки" для "МанСити": расписание и результаты 14-го тура чемпионата Англии

30 ноября, 11:56

Все - об английском футбольном уикенде

Лидер АПЛ - "Ливерпуль"

Лидер АПЛ - "Ливерпуль" / Фото: Reuters

В эти выходные в чемпионате Англии по футболу проходят матчи 14-го тура. Главное внимание приковано к поединкам "Ньюкасл" – "Манчестер Сити", "Ливерпуль" – "Брайтон", "Тоттенхэм" – "Борнмут", а также к матчу "Норвича" с "Арсеналом", накануне уволившим с поста тренера Эмери. Ниже – расписание игр, оперативно обновляющиеся результаты и актуальная турнирная таблица английской Премьер-лиги.

Чемпионат Англии, 14 тур

Суббота, 30 ноября

14:30 "Ньюкасл" – "Манчестер Сити"

17:00 "Бернли" – "Кристал Пэлас"

17:00 "Челси" – "Вест Хэм"

17:00 "Ливерпуль" – "Брайтон"

17:00 "Тоттенхэм" – "Борнмут"

19:30 "Саутгемптон" – "Уотфорд"

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Воскресенье, 1 декабря

16:00 "Норвич" – "Арсенал"

16:00 "Вулверхэмптон" – "Шеффилд Юнайтед"

18:30 "Лестер" – "Эвертон"

18:30 "Манчестер Юнайтед" – "Астон Вилла"

Трансляции матчей АПЛ на канале Setanta доступны на oll.tv (по подписке)

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Трофей Лиги Европы

Турнирная таблица чемпионата Англии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЛИВЕРПУЛЬ13121030-1137
2ЛЕСТЕР1392231-829
3МАНЧЕСТЕР СИТИ1391337-1428
4ЧЕЛСИ1382328-1926
5ВУЛВЕРХЭМПТОН1347218-1619
6ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД1346316-1218
7БЕРНЛИ1353520-1818
8АРСЕНАЛ1346318-1918
9МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД1345419-1517
10ТОТТЕНХЭМ1345421-1917
11БОРНМУТ1344516-1716
12БРАЙТОН1343615-1915
13КРИСТАЛ ПЭЛАС1343611-1815
14НЬЮКАСЛ1343611-2015
15АСТОН ВИЛЛА1342719-2014
16ЭВЕРТОН1342713-2014
17ВЕСТ ХЭМ1334616-2313
18НОРВИЧ1331913-2810
19САУТГЕМПТОН1323813-319
20УОТФОРД131578-268

Смотрите, как английские клубы играли на неделе в еврокубках

Ливерпуль (Англия) – Наполи (Италия) – 1:1

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Валенсия (Испания) – Челси (Англия) – 2:2

Тоттенхэм (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 4:2

Манчестер Сити (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:1

Арсенал (Англия) – Айнтрахт (Ф, Германия) – 1:2

Астана (Казахстан) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1

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чемпионат Англии Ливерпуль Манчестер Сити Тоттенхэм

Источник: Сегодня|Спорт

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