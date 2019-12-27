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"Ливерпуль" разбил "Лестер" в пух и прах в матче лидеров Премьер-лиги

27 декабря, 00:13

Лучший клуб мира забил четыре мяча главному преследователю в чемпионате Англии

Александер-Арнольд забил мяч и сделал две передачи

Александер-Арнольд забил мяч и сделал две передачи / Фото: Reuters

"Ливерпуль" еще раз подтвердил, что является особенным клубом. Едва прилетев с триумфального командного чемпионата мира из Катара, команда Юргена Клоппа разобралась с главным преследователем в Премьер-лиге – "Лестером". Наш сайт вел онлайн-трансляцию матча "Лестер" – "Ливерпуль".

Ожидания букмекеров, что "Лестер" даст бой "Ливерпулю", не оправдались. Гости по всем статьям переиграли "лис", не дав им нанести ни одного (!) удара в створ ворот. А сами сделали семь ударов в "рамку", из которых четыре превратили в голы – 4:0.

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Счет на 32-й минуте открыл бразилец Роберто Фирмино, хотя "Ливер" мог это сделать и раньше. А во втором тайме "красные" довели счет до разгромного: Фирмино оформил дубль, Джеймс Милнер забил 11-метровый за игру рукой, а точку поставил Трент Александер-Арнольд. Причем защитник в этой встрече, кроме гола, отметился двумя результативными передачами.

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После этой победы парни Юргена Клоппа уже на 13 очков оторвались от "Лестера", имея при этом матч в запасе.

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