"Ливерпуль" разгромил "Норвич" и потерял вратаря в первом матче Премьер-лиги

В пятницу, 9 августа, стартовал чемпионат Англии по футболу. В первом матче нового сезона вице-чемпион страны "Ливерпуль" принимал новичка Премьер-лиги "Норвич".
Первый гол в АПЛ-2019/20 стал... автоголом. На 7-й минуте защитник гостей Грант Хэнли отправил мяч в собственные ворота. А потом пришел черед забивать мерсисайдцам. До перерыв отметились Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Дивок Ориги. Но не только позитив принес первый тайм "Ливерпулю". На 39-й минуте мерсисайдцы потеряли основного вратаря. Из-за травмы поле покинул Алисон Бекер. Во второй половине гости сподобились на гол престижа. Тем не менее, победа "Ливерпуля" была очень убедительной.
"Ливерпуль" – "Норвич" – 4:1
Голы: Хэнли (7, авт.), Салах (19), ван Дейк (28), Ориги (42) – Пукки (64)
Напомним, что "Ливерпуль" является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале был повержен другой английский клуб – "Тоттенхэм".
Ранее мы писали, что футбольные клубы английской Премьер-лиги в завершившееся летнее трансферное окно потратили 1,386 млрд фунтов.
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