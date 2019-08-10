"Ливерпуль" разгромил "Норвич" и потерял вратаря в первом матче Премьер-лиги

Первый гол в новом сезоне забил Гран Хэнли в свои ворота

Уверенный старт "Ливерпуля" / Фото: AFP

В пятницу, 9 августа, стартовал чемпионат Англии по футболу. В первом матче нового сезона вице-чемпион страны "Ливерпуль" принимал новичка Премьер-лиги "Норвич".

Первый гол в АПЛ-2019/20 стал... автоголом. На 7-й минуте защитник гостей Грант Хэнли отправил мяч в собственные ворота. А потом пришел черед забивать мерсисайдцам. До перерыв отметились Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк и Дивок Ориги. Но не только позитив принес первый тайм "Ливерпулю". На 39-й минуте мерсисайдцы потеряли основного вратаря. Из-за травмы поле покинул Алисон Бекер. Во второй половине гости сподобились на гол престижа. Тем не менее, победа "Ливерпуля" была очень убедительной.

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"Ливерпуль" – "Норвич" – 4:1

Голы: Хэнли (7, авт.), Салах (19), ван Дейк (28), Ориги (42) – Пукки (64)

Напомним, что "Ливерпуль" является действующим победителем Лиги чемпионов. В финале был повержен другой английский клуб – "Тоттенхэм". Ранее мы писали, что футбольные клубы английской Премьер-лиги в завершившееся летнее трансферное окно потратили 1,386 млрд фунтов.

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