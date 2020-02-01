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"Ливерпуль" – "Саутгемптон": где смотреть трансляцию

1 февраля, 12:35

Андрей Трофим

Расписание трансляций матча лидера против крепкого "середняка" Премьер-лиги на ТВ и в интернете

На видео выше – последний матч между "Ливерпулем" и "Саутгемптоном", он состоялся летом прошлого года. Сегодня лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" принимает крепкого соперника на стадионе "Энфилд". Поединок начнется в 17:00, а мы проводим онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" – "Саутгемптон" с видео, яркими фото и комментариями.

На территории Украины матч "Ливерпуль" – "Саутгемптон" в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, начало трансляции за пять минут до стартового свистка арбитра встречи Кевина Френда – в 16:55. Смотреть канал Сетанта Спортс Украина можно на сервисе oll.tv.

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Спутниковые и другие каналы, которые покажут матч "Ливерпуль" – "Саутгемптон":

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"Вест Хэм" – "Ливерпуль": онлайн трансляция матча Премьер-лиги
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  • Беларусь 5 (Беларусь)
  • Cosmote Sport 3 (Греция)
  • Digi Sport 1 (Венгрия)
  • RMC Sport 1 (Франция)
  • S Sport 1 (Турция)
  • Nova Sport (Болгария)
  • Sport 1 (Израиль)
  • Sport TV2 (Португалия)
  • SportKlub 2 (Словения)

Отметим, что "Ливерпуль" – единственный клуб в "большой пятерке" еврочемпионатов, который еще не проигрывал во внутреннем первенстве в этом сезоне. Также "Ливерпуль" продолжает борьбу в самом престижном клубном турнире. По результатам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов лидер Премьер-лиги сыграет с мадридским "Атлетико". В последнем туре группового этапа "Ливерпуль" на выезде обыграл австрийский "Зальцбург". Смотрите все голы того матча:

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Источник: Сегодня|Спорт

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