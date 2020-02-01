"Ливерпуль" – "Саутгемптон": онлайн матча чемпионата Англии

Сможет ли неудержимый "Ливерпуль" снова победить - следите за всеми ключевыми событиями поединка

Сегодня "Ливерпуль", до сих пор не знавший поражений в чемпионате Англии, сыграет в рамках 25-го тура с "Саутгемптоном". Матч пройдет на стадионе "Энфилд" и начнется в 17:00 по киевскому времени, а мы проведем трансляцию матча "Ливерпуль" – "Саутгемптон" с яркими фото и комментариями ключевых моментов встречи. В последний раз команды встречались в августе прошлого года, что из этого вышло – в видео выше.

"Ливерпуль" – "Саутгемптон"

В турнирной таблице чемпионата Англии "Ливерпуль" лидирует с отрывом в 19 очков от ближайшего преследователя – "Манчестер Сити". Никто уже не сомневается в чемпионстве команды Юргена Клоппа. "Саутгемптон" занимает пока девятую строчку, и отстает всего на три очка от "зоны еврокубков".

Несколько дней назад "Ливерпуль" сыграл перенесенный матч 18-го тура чемпионата Англии – на выезде против "Вест Хэма". И снова победил – 2:0. Голы в составе лидеров Премьер-лиги забивали Мохамед Салах (с пенальти) и Алекс Окслейд-Чемберлен. Смотрите обзор той игры:

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"Ливерпуль" – "Саутгемптон": прогноз

Эксперты считают "Ливерпуль" большим фаворитом сегодняшнего матча. Коэффициент на победу команды Клоппа составляет всего 1.28, а на победу "Саутгемптона" можно сделать ставку с котировкой 12.0, на ничью – 5.80. Таким образом, аналитики букмекерских контор посчитали такую вероятность исхода матча: победа "Ливерпуля" 75 процентов, ничья 17 процентов, победа "Саутгемптона" 8 процентов.

Букмекеры также прогнозируют, что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей. Они считают, что с вероятностью в 63 процента сегодня будет забито три или более гола. Коэффициент на "больше 2,5 голов" равен всего 1.52, а на "меньше 2,5 голов" он составляет 2.55.

Вероятные авторы голов в составе "Ливерпуля":

Мохамед Салах 1.75 – 53% (коэффициент на "забьет гол" – вероятность) Роберто Фирмино 2.25 – 42% Алекс Окслейд-Чемберлен 4.00 – 23% Джорджиньо Вейналдум 4.50 – 19% Фабиньо 5.50 – 16%

В составе "Саутгемптона" самые высокие шансы на то, чтобы забить гол, – у Дэнни Ингза (коэффициент 3.75 на "забьет гол", вероятность – 25 процентов).

Мохамед Салах / Фото: Getty Images

"Ливерпуль" – "Саутгемптон": составы

"Ливерпуль" занимает второе место в мире по оценочной трансферной стоимости всех футболистов в составе после "МанСити" – 1.19 миллиарда евро! По этому показателю "Саутгемптон" идет на 51-й позиции (222 миллиона евро), т.е. состав гостей оценивается в четыре раза дешевле.

В "Ливерпуле" сразу четыре футболиста стоят больше, чем весь состав киевского "Динамо" (96 млн евро). Ценник на Мохамеда Салаха и Садио Мане установлен на уровне 150 миллионов, а Трент Александер-Арнольд стоит 110 млн, Вирджил ван Дейк – 100 млн.

В составе "Саутгемптона" самый дорогой – 25-летний левый вингер Натан Редмонд, которого оценивают "всего" в 20 миллионов евро.

"Ливерпуль" – "Саутгемптон": где смотреть

В Украине матч "Ливерпуль" – "Саутгемптон" в прямом эфире покажет канал Setanta Sports Ukraine, начало трансляции за пять минут до стартового свистка – в 16:55. Смотреть канал Setanta Sports Ukraine можно на сервисе oll.tv.

Спутниковые и другие каналы, которые покажут матч "Ливерпуль" – "Саутгемптон":

Беларусь 5

Cosmote Sport 3 (Греция)

Digi Sport 1 (Венгрия)

RMC Sport 1 (Франция)

S Sport 1 (Турция)

Nova Sport (Болгария)

Sport 1 (Израиль)

Sport TV2 (Португалия)

SportKlub 2 (Словения)

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