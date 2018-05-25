"Ливерпуль" со смехом тренировался на "Олимпийском" перед финалом Лиги чемпионов

Сегодня, 18:47

Английский клуб готовится к поединку против "Реала"

"Ливерпуль" со смехом тренировался на "Олимпийском" перед финалом Лиги чемпионов

26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится финал Лиги чемпионов. В матче сыграют мадридский "Реал" и "Ливерпуль". Онлайн "Реал" – "Ливерпуль" доступен на нашем сайте в виде текстовой трансляции.

Накануне финального поединка поле "Олимпийского" первыми опробовали футболисты английского клуба. Перед началом открытой тренировки "Ливерпуля" тренер команды Юрген Клопп собрал игроков в кружок вокруг себя и минут пять что-то рассказывал. Видимо, веселое – по ходу его спича футболисты пару раз дружно смеялись. Похоже, англичане подходят к игре на расслабоне.


Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Фото AFP

Опрос: за кого вы будете болеть в киевском финале Лиги чемпионов? Вы за "Реал", который может выиграть трофей в третий раз подряд и побить свой же рекорд, или за "Ливерпуль", который не побеждал уже 13 лет?

Напомним, что в четверг в Киеве стартовал "Фестиваль чемпионов". Лига чемпионов в Киеве: расписание фан-зон и мероприятий. Сегодня вечером для болельщиков обеих команд в фан-зоне выступят голландские диджеи Kill The Buzz и Hardwell.

Интересные факты о Лиге чемпионов:
Лига чемпионов, Ливерпуль, тренировка

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Сегодня|Спорт

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