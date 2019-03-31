Где смотреть суперматч чемпионата Англии "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

Список трансляций матча английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

Фото: Официальный сайт ФК "Ливерпуль"

Где смотреть суперматч чемпионата Англии "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0d0/c76/5ca0d0c765f5b.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0d0/c76/5ca0d0c765f5b.jpeg 2019-03-31T17:41:00+03:00 Футбол Список трансляций матча английской Премьер-лиги на ТВ и в интернете

В воскресенье, 31 марта, состоится центральный матч 32-го тура чемпионата Англии: "Ливерпуль" на домашнем стадионе "Энфилд" примет лондонский "Тоттенхэм". Матч начнется в 18:30 по киевскому времени и будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

Команды располагаются по соседству в турнирной таблице Премьер-лиги, но разделяет их целых 15 очков – мерсисайдцы ведут борьбу за золотые медали с "Манчестер Сити", а "шпоры" пытаются удержать за собой "бронзу". Но в спину им дышат "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси".

Это будет уже 17-я встреча между командами во всех турнирах. 78 побед одержал "Ливерпуль", 48 матчей завершились в пользу "Тоттенхэма", а еще 43 встречи победителя не выявили. При этом красные забили сопернику 264 мяча, а пропустили только 194.

Букмекеры считают "Ливерпуль" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 1.57, на ничью – 4.20, на победу "Тоттенхэма" – 6.00.

Смотреть матч "Ливерпуль" – "Тоттенхэм":

Футбол-2, live

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Футбол-2, понедельник, 12:30 (повтор)

Футбол-2, вторник, 06:25 (повтор)

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Напомним, что вчера "Манчестер Сити" всухую обыграл "Фулхэм" и вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Украинец Александр Зинченко отыграл весь матч.

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