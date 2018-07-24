"Ливерпуль" три года назад пожалел на вратаря 4 миллиона, а теперь заплатил в 17 раз больше

"Ливерпуль" мог крупно сэкономить на приобретении голкипера итальянской "Ромы" Алисона, но три года назад пожалел на бразильца 4 миллиона фунтов. На прошлой неделе "Ливерпуль", наконец, представил 25-летнего Алисона в качестве своего новичка. Одновременно "красные" обновили мировой трансферный рекорд по стоимости голкипера, заплатив "Роме" за первого номера сборной Бразилии 67 миллионов фунтов.

Издание Daily Mirror выяснило, что в 2015 году мерсисайдцы уже рассматривали вариант с приобретением Алисона, который в тот момент выступал на родине за "Интернасионал" и оценивался всего в 4 миллиона фунтов, включая бонусы.

Посредники, работавшие с агентом голкипера, настаивали на переезде Алисона в Англию, но скауты "Ливерпуля" не впечатлились молодым игроком. Спустя три года клуб из "Энфилда" заплатил за бразильца в 17 раз больше.

Напомним, что трансфер украинца Андрея Лунина в "Реал" стал самым дорогим этим летом среди вратарей в категории футболистов до 21 года. По этому показателю он попал в неплохую компанию, где явным лидером является вингер сборной Франции Килиан Мбаппе, чей переход в "ПСЖ" стоил клубу 180 млн евро (он уже в Париже, но полноценный трансфер датирован этим летом).