"Ливерпуль" три года назад пожалел на вратаря 4 миллиона, а теперь заплатил в 17 раз больше

23 Июля 2018, 18:40

Английский клуб мог сэкономить круглую сумму, если бы доверился скаутам

Алиссон. Фото AFP
Алиссон. Фото AFP

"Ливерпуль" мог крупно сэкономить на приобретении голкипера итальянской "Ромы" Алисона, но три года назад пожалел на бразильца 4 миллиона фунтов. На прошлой неделе "Ливерпуль", наконец, представил 25-летнего Алисона в качестве своего новичка. Одновременно "красные" обновили мировой трансферный рекорд по стоимости голкипера, заплатив "Роме" за первого номера сборной Бразилии 67 миллионов фунтов.

Издание Daily Mirror выяснило, что в 2015 году мерсисайдцы уже рассматривали вариант с приобретением Алисона, который в тот момент выступал на родине за "Интернасионал" и оценивался всего в 4 миллиона фунтов, включая бонусы.

Посредники, работавшие с агентом голкипера, настаивали на переезде Алисона в Англию, но скауты "Ливерпуля" не впечатлились молодым игроком. Спустя три года клуб из "Энфилда" заплатил за бразильца в 17 раз больше.

Напомним, что трансфер украинца Андрея Лунина в "Реал" стал самым дорогим этим летом среди вратарей в категории футболистов до 21 года. По этому показателю он попал в неплохую компанию, где явным лидером является вингер сборной Франции Килиан Мбаппе, чей переход в "ПСЖ" стоил клубу 180 млн евро (он уже в Париже, но полноценный трансфер датирован этим летом).
футбол, чемпионат Англии, Ливерпуль, Алисон

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Источник:

fapl.ru

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