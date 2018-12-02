"Ливерпуль" в овертайме вырвал победу у "Эвертона" благодаря джокеру

Сегодня в 17-м туре чемпионата Англии состоялось знаменитое мерсисайдское дерби – матч "Ливерпуля" и "Эвертона", победу в котором принес удар джокера хозяев – 23-летнего бельгийского форварда Дивока Ориджи. Он вышел на замену на 84-й минуте, а на 96-й стал автором победного гола, который позволил "Ливерпулю" набрать 36 очков и продолжить погоню за "Манчестер Сити" (38), возглавляющим турнирную таблицу. А "Эвертон" (22) остался на шестой строчке рядом с "Манчестер Юнайтед".

В принципе, "Ливерпуль" заслужил эту победу. Подопечные Юргена Клоппа 57,7% времени владели мячом, переиграли соперника по ударам (16:9), попаданиям в створ (4:3) и угловым (8:1). Но если бы не Ориджи...

Парадоксально, но герой мерсисайдского дерби лишь в 14-м туре чемпионата Англии провел первый матч в АПЛ. За весь сезон-2018/2019 Ориджи только второй раз сыграл за "Ливерпуль" – 6 ноября 11 минут в Лиге чемпионов с "Црвеной Звездой". Теперь у него есть основания рассчитывать на более внимательное отношение к себе.

"Ливерпуль" – "Эвертон" – 1:0

Гол: Ориджи (90+6).

"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум, Фабиньо – Шачири (Кейта, 71), Фирмино (Ориджи, 84), Мане – Салах (Старридж, 75).

"Эвертон": Пикфорд – Коулмен, Кин, Мина, Динь – Уолкотт (Лукман, 63), Андре Гомеш, Гуйе, Бернард (Калверт-Льюин, 89) – Сигурдссон (Зума, 90+1) – Ричарлисон.

Ранее мы писали, что Александр Зинченко получил высокую оценку за матч "Манчестер Сити" – "Борнмут", в котором он начал голевую атаку и получил травму.