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"Ливерпуль" вернулся в лидеры с рекордом: обзор разгромной победы "красных" над "терьерами"

27 апреля, 01:05

Команда Юргена Клоппа поиздевалась над аутсайдером АПЛ, забив свой самый быстрый гол в истории турнира

Фото: AFP

"Ливерпуль" вернулся на первое место английской Премьер-лиги, одержав дома сокрушительную победу над последней командой АПЛ "Хаддерсфилдом" со счетом 5:0. Интересно, что первый мяч подопечные в ворота "терьеров" Юргена Клоппа забили уже на пятнадцатой секунде поединка, после передачи Мохамеда Салаха отличился гвинейский полузащитник Наби Кейта. Этот гол стал самым быстрым для "Ливерпуля" за время выступлений в Премьер-лиге. Впоследствии "красные" закрепили свой стартовый успех еще четырьмя забитыми мячами, два из которых записал в свой актив Салах. После этой победы "Ливерпуль" на два очка опережает в чемпионской гонке "МанСити". Однако команда Александра Зинченко уже в воскресенье может потеснить мерсисайдцев с вершины турнирной таблицы, если обыграет на выезде "Бернли".

Обзор матча "Ливерпуль" – "Хаддерсфилд" – 5:0

Первый тайм

Второй тайм

"Ливерпуль" - "Хаддерсфилд" – 5:0
Кейта, 1, Мане, 23, 66 Салах, 45+1, 82
"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд (Гомес, 87), Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Вейналдум (Шакири, 73), Хендерсон, Кейта – Салах, Старридж (Окслейд-Чемберлен, 73), Мане.
"Хаддерсфилд": Хамер – Смит, Шиндлер, Конголо, Дурм (Притчард, 81) – Станкович – Грант, Бакуна, Хогг, Мбенза (Качунга, 87) – Мунье (Леве, 65).

Как сообщалось ранее, тренера "Манчестер Юнайтед" жестко потроллили в родной Норвегии: голову Сульшера пришили Остину Пауэрсу, сравнив команду Уле-Гуннара с плохо управляемой тележкой для багажа.

Также сообщалось, что "Манчестер Сити" придется побить трансферный рекорд, чтобы заменить экс-игрока "Шахтера". Английский гранд нацелился на полузащитника "Атлетико" Родри.

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Тег чемпионат Англии, Ливерпуль, Мохамед Салах

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Сегодня|Спорт

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