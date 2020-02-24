"Ливерпуль" – "Вест Хэм": где и когда смотреть матч чемпионата Англии

Сегодня состоится заключительный матч 27-го тура чемпионата Англии. Лидер первенства "Ливерпуль" принимает "Вест Хэм", идущий третьим с конца. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Смотреть "Ливерпуль" – "Вест Хэм" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Кто покажет матч "Ливерпуль" – "Вест Хэм" 24 февраля. Прямая трансляция поединка на стадионе "Энфилд", который начнется в 22:00 по киевскому времени, пройдет на канале Setanta Sports Ukraine. В подписке он доступен на сайте Oll.tv.

Также матч "Ливерпуль" – "Вест Хэм" покажут каналы:

Беларусь 5

Sky Sports Premier League

Sport 2 Израиль

SportKlub 1 (Хорватия)

TSN Мальта-2

В этом году "Ливерпуль" уже обыгрывал "Вест Хэм"

Отметим, что самый высокооплачиваемый футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко в сегодняшнем матче с "Ливерпулем" "молотобойцам" не поможет. Украинский вингер продолжает набирать форму после травмы бедра, полученной в конце прошлого года. Согласно звучавшей ранее информации из лагеря "Вест Хэма", возвращение Ярмоленко в строй ожидается 29 февраля.

Смотрите, как Ярмоленко забивал за "Вест Хэм"

Чего ждать от матча "Ливерпуль" – "Вест Хэм" 24 февраля. Аналитики называют "Ливерпуль" большим фаворитом поединка. На его победу установлен коэффициент 1.18, на ничью – 8.20, на победу "Вест Хэма" – 15.5. Таким образом, вероятность выигрыша матча хозяевами поля оценивается в 82 процента, ничейного исхода – в 12 процентов, а выигрыша гостей из Лондона – в ничтожные 6 процентов.

Читайте также: Не клубом единым: агента игрока "Манчестер Сити" подозревают в отмывании больших денег

В тренде Онлайн вечера бокса в Броварах: бои Дениса Беринчика и Макса Бурсака

Наиболее вероятным счетом матча "Ливерпуль" – "Вест Хэм" эксперты букмекерских контор считают 2:0 в пользу хозяев – коэффициент на такой исход равен 6.9.

Перед матчем с "Вест Хэмом" главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп вспомнил поражение "Ливерпуля" от "Атлетико" 0:1 в выездной игре 1/8 Лиги чемпионов, а также порассуждал на тему, является ли на данный момент его команда лучшей в мире.

"Обычно, когда люди говорят о лучшей команде в мире, вы думаете о "Реале", который мы видели несколько лет назад, о "Барселоне" или "Манчестер Сити" последних двух лет и так далее, – говорит тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп. – Наша команда – это правильный настрой вкупе с действительно хорошими футболистами. Конечно, мы с большей долей критики оцениваем свои выступления, потому что люди обращают внимание только на результаты, а они у нас отличные, но мы не считаем себя лучшими в мире. Очевидно, когда вам говорят, что вы лучшая команда в мире, это приятно. Во всяком случае это лучше, чем фраза "вы – худшая команда в мире". Возможно, для всего мира "Ливерпуль" является одной из лучших команд, я принимаю это"

"Мне понравилось, что мы боролись как сумасшедшие в матче с "Атлетико" Мы подошли к этой игре с исключительным отношением. Выездной матч, ранний пропущенный гол, несколько опасных контратак соперника, но мы боролись, боролись и боролись, чтобы все исправить. Не было такого, чтобы парни остановились хотя бы на секунд,у и задумались: "Что же нам делать?" – добавил Юрген Клопп

Тренировка "Вест Хэма" перед игрой с "Ливерпулем

Смотрите, как "Вест Хэм" ранее обыгрывал на выезде "Челси"

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама