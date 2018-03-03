"Ливерпуль" всухую обыграл "Ньюкасл": видеообзор матча Премьер-лиги

Футболисты "Ливерпуля" обыграли "Ньюкасл" в матче чемпионата Англии со счетом 2:0

Футболисты "Ливерпуля" обыграли на своем поле "Ньюкасл Юнайтед" в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Встреча состоялась в субботу в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Победу "Ливерпулю" принесли голы Мохамеда Салаха (40-я минута) и Садьо Мане (55).

"Ливерпуль" набрал 60 очков и поднялся на второе место в таблице английской Премьер-лиги. "Ньюкасл" с 29 баллами идет на 16-м месте.

Ранее сегодня в матче 22 тура Премьер-лиги "Бернли" обыграл "Эвертон" со счетом 2:1: видео голов и моментов.

Таблица чемпионата Англии: