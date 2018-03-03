"Ливерпуль" всухую обыграл "Ньюкасл": видеообзор матча Премьер-лиги
Футболисты "Ливерпуля" обыграли "Ньюкасл" в матче чемпионата Англии со счетом 2:0
Футболисты "Ливерпуля" обыграли на своем поле "Ньюкасл Юнайтед" в матче 29-го тура чемпионата Англии.
Встреча состоялась в субботу в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Победу "Ливерпулю" принесли голы Мохамеда Салаха (40-я минута) и Садьо Мане (55).
"Ливерпуль" набрал 60 очков и поднялся на второе место в таблице английской Премьер-лиги. "Ньюкасл" с 29 баллами идет на 16-м месте.
Ранее сегодня в матче 22 тура Премьер-лиги "Бернли" обыграл "Эвертон" со счетом 2:1: видео голов и моментов.
Таблица чемпионата Англии:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|МАНЧЕСТЕР СИТИ
|28
|24
|3
|1
|82-20
|75
|2
|ЛИВЕРПУЛЬ
|29
|17
|9
|3
|67-32
|60
|3
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|28
|18
|5
|5
|53-20
|59
|4
|ТОТТЕНХЭМ
|29
|17
|7
|5
|55-24
|58
|5
|ЧЕЛСИ
|28
|16
|5
|7
|50-25
|53
|6
|АРСЕНАЛ
|28
|13
|6
|9
|51-39
|45
|7
|БЕРНЛИ
|29
|10
|10
|9
|24-26
|40
|8
|ЛЕСТЕР
|29
|9
|10
|10
|41-42
|37
|9
|УОТФОРД
|29
|10
|6
|13
|39-47
|36
|10
|ЭВЕРТОН
|29
|9
|7
|13
|33-49
|34
|11
|БОРНМУТ
|29
|8
|9
|12
|34-44
|33
|12
|БРАЙТОН
|28
|7
|10
|11
|26-37
|31
|13
|ВЕСТ ХЭМ
|29
|7
|9
|13
|36-54
|30
|14
|СУОНСИ
|29
|8
|6
|15
|25-42
|30
|15
|ХАДДЕРСФИЛД
|29
|8
|6
|15
|25-50
|30
|16
|НЬЮКАСЛ
|29
|7
|8
|14
|27-40
|29
|17
|САУТГЕМПТОН
|29
|5
|13
|11
|29-41
|28
|18
|КРИСТАЛ ПЭЛАС
|28
|6
|9
|13
|25-43
|27
|19
|СТОК СИТИ
|29
|6
|9
|14
|28-54
|27
|20
|ВЕСТ БРОМВИЧ
|29
|3
|11
|15
|22-43
|20
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