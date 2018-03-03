"Ливерпуль" всухую обыграл "Ньюкасл": видеообзор матча Премьер-лиги

Сегодня, 22:38

Футболисты "Ливерпуля" обыграли "Ньюкасл" в матче чемпионата Англии со счетом 2:0


Футболисты "Ливерпуля" обыграли на своем поле "Ньюкасл Юнайтед" в матче 29-го тура чемпионата Англии.

Встреча состоялась в субботу в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Победу "Ливерпулю" принесли голы Мохамеда Салаха (40-я минута) и Садьо Мане (55).

"Ливерпуль" набрал 60 очков и поднялся на второе место в таблице английской Премьер-лиги. "Ньюкасл" с 29 баллами идет на 16-м месте.

Ранее сегодня в матче 22 тура Премьер-лиги "Бернли" обыграл "Эвертон" со счетом 2:1: видео голов и моментов.

Таблица чемпионата Англии:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  МАНЧЕСТЕР СИТИ 28 24 3 1 82-20 75
2  ЛИВЕРПУЛЬ 29 17 9 3 67-32 60
3  МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 28 18 5 5 53-20 59
4  ТОТТЕНХЭМ 29 17 7 5 55-24 58
5  ЧЕЛСИ 28 16 5 7 50-25 53
6  АРСЕНАЛ 28 13 6 9 51-39 45
7  БЕРНЛИ 29 10 10 9 24-26 40
8  ЛЕСТЕР 29 9 10 10 41-42 37
9  УОТФОРД 29 10 6 13 39-47 36
10  ЭВЕРТОН 29 9 7 13 33-49 34
11  БОРНМУТ 29 8 9 12 34-44 33
12  БРАЙТОН 28 7 10 11 26-37 31
13  ВЕСТ ХЭМ 29 7 9 13 36-54 30
14  СУОНСИ 29 8 6 15 25-42 30
15  ХАДДЕРСФИЛД 29 8 6 15 25-50 30
16  НЬЮКАСЛ 29 7 8 14 27-40 29
17  САУТГЕМПТОН 29 5 13 11 29-41 28
18  КРИСТАЛ ПЭЛАС 28 6 9 13 25-43 27
19  СТОК СИТИ 29 6 9 14 28-54 27
20  ВЕСТ БРОМВИЧ 29 3 11 15 22-43 20
чемпионат Англии, Ливерпуль, Ньюкасл

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