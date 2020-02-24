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"Ливерпуль" выиграет у "Вест Хэма" оба тайма и забьет два-три мяча, считают букмекеры

24 февраля, 17:04

В понедельник одним матчем завершится 27-й тур чемпионата Англии

Сегодня на "Энфилде" состоится последний матч очередного тура английской Премьер-лиги. Наш сайт следит за событиями в прямом эфире: "Ливерпуль" – "Вест Хэм" онлайн уже идет.

Несмотря на то, что на прошлой неделе подопечные Юргена Клоппа потерпели первое за долгое время поражение – от "Атлетико" в Лиге чемпионов, они остаются фаворитами практически каждого матча в Англии. Букмекерские конторы на успех "красных" в домашней встрече дают коэффициент всего 1.18-1.20. Ставить на гостей из Лондона – занятие практически безнадежное: коэффициент – 18.50. Даже ничью оценивают в 7.50.

Узнайте, где и когда смотреть матч "Ливерпуль" – "Вест Хэм".

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Ожидается, что соперники забьют три мяча. Причем, скорее всего, все они будут на счету лидера турнирной таблицы. Самые вероятные счета – 2:0 и 3:0. Никто не удивится, если команду украинца Андрея Ярмоленко огорчит египетский форвард Мохамед Салах (коэф. – 1.73). Или же его партнеры по атаке Садио Мане (1.95) и Роберто Фирмино (2.15).

Читайте прогноз, расписание и результаты 27-го тура чемпионата Англии.

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