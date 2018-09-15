"Ливерпуль" выиграл пятый подряд матч на старте чемпионата Англии

Футболисты "Ливерпуля" одержали победу над "Тоттенхэмом" в матче пятого тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Лондоне в субботу, завершилась со счетом 2:1 в пользу "красных", в составе которых отличились Джорджиньо Вейналдум (39-я минута) и Роберто Фирмино (54). У "Тоттенхэма" на 93-й минуте забил Эрик Ламела.

"Ливерпуль" с 15 очками лидирует в чемпионате, "Тоттенхэм" (9 очков) идет на шестом месте.

Обзор матча "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" – 1:2

Отметим, что эксперты считали гостей небольшими фаворитами матча. Так, коэффициент на победу "Ливерпуля" составлял 2.30, тогда как на победу "Тоттенхэма" можно было сделать ставку с коэффициентом 3.00, а на ничью – 3.75. Также букмекеры угадали количество голов – три.

В этот уикенд в чемпионате Англии по футболу проходят поединки пятого тура Премьер-лиги. Накануне стало известно, что на украинском ТВ появится программа про чемпионат Англии по футболу.