"Ливерпуль" выстрадал чемпионскую победу над "Норвичем" и близится к рекорду

Юрген Клопп поздравляет игроков "Ливерпуля" / Фото: Reuters

"Ливерпуль" выстрадал победу над Норвичем в 26-м туре чемпионата Англии. Таким образом, "красные" имеют в своем активе 17 побед подряд в английской Премьер-лиге. Рекорд принадлежит Манчестер Сити – 18 побед. Ранее мы рассказывали, что "Ливерпуль" близится к титулу, попутно установив несколько рекордов.

"Норвич" – "Ливерпуль" 0:1

Гол: Мане 78

"Норвич ": Крул, Ааронс, Циммерманн, Хэнли, Байрэм (Льюис 27), Тетти (Дрмич 84), МакКлин, Рупп (Буэндия 83), Дуда, Кантвелл, Пукки

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"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Кейта (Милнер 84), Хендерсон, Вейналдум (Фабиньо 60), Салах, Роберто Фирмино, Окслейд-Чемберлен (Мане 60)

Предупреждения: Хэнли 41, Кейта 83, Мане 90

Кстати, "Манчестер Сити" определился с кандидатами на пост тренера в случае ухода Гвардиолы – есть два варианта. Руководство "Манчестер Сити" присматривается к тренерам, которые могли бы заменить в случае необходимости главного тренера Хосепа Гвардиолу.

Смотритепрогноз, расписание и результаты 26-го тура чемпионата Англии по футболу

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