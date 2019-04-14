"Ливерпуль" за две минуты обыграл "Челси" в АПЛ
Мане и Салах принесли победу мерсисайдцам в чемпионате Англии
Сегодня состоялся матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу в котором "Ливерпуль" принимал "Челси". Мерсисайдцы обыграли гостей из Лондона счетом – 2:0.
После "сухого" первого тайма, в дебюте второй половины игры за две минуты "Ливерпуль" оформил победу, благодаря голам Садио Мане и Мохамеда Салах.
Видео гола Мане
Видео гола Салаха
Эта победа вернула "Ливерпуль" на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. Однако идущий на втором месте "Манчестер Сити" имеет одну игру в запасе.
Напомним, что на прошлой неделе "Ливерпуль" всухую обыграл "Порту" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа победа над "Порту" стала 400-й в тренерской карьере.
Ранее мы писали, что скончался легенда и капитан "Ливерпуля" 70-х годов прошлого века Томми Смит. Бывший футболист умер в пятницу днем во сне. Ему было 74 года. Легендарный защитник страдал от деменции, которую также именуют старческим маразмом.
Смит выступал за "Ливерпуль" в период с 1962 по 1978 год. В составе клуба за 16 сезонов сыграл 467 матчей. С "красными" он 5 раз выигрывал чемпионат Англии, по два раза побеждал в Кубке чемпионов и Кубке УЕФА, а также становился обладателем Суперкубка Европы.
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