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"Ливерпулю" грозит исключение из Кубка Лиги из-за халатности работников

28 сентября, 12:34

Обладатель Лиги чемпионов может лишиться одного трофея

/ Фото: AFP

"Ливерпуль" может быть исключен из Кубка английской лиги. Ранее мы рассказывали, что спонсор "Динамо" подал в суд на победителя Лиги чемпионов.

Отмечается, что в матче 1/16 финала турнира с "Милтон-Кинс Донс" в составе красных сыграл футболист, который не имел право выходить на поле. Имя игрока не называется.

Английская футбольная лига проводит расследование с целью выявить нарушение в действиях Красных, а в самом клубе не отрицают, что они допустить ошибку административного характера. Если вина "Ливерпуля" будет доказана, клуб может быть оштрафован либо исключен из Кубка лиги.

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Кстати, лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет. На церемонии в Милане состоялось объявление лучшего футбольного тренера 2019 года. Облдадателем этой премии стал специалист из Германии – Юрген Клопп.

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Напомним, что в недавнем матче "Ливерпуль" повторил рекордную клубную победную серию из прошлого века. А уже в поединке с "Бернли" мерсисайдцы улучшили свое достижение.

Обзор Суперкубка УЕФА "Ливерпуль" – Челси"

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Ливерпуль дисквалификация Кубок Англии

Источник: Sky Sports

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