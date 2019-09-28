"Ливерпулю" грозит исключение из Кубка Лиги из-за халатности работников

/ Фото: AFP

"Ливерпуль" может быть исключен из Кубка английской лиги. Ранее мы рассказывали, что спонсор "Динамо" подал в суд на победителя Лиги чемпионов.

Отмечается, что в матче 1/16 финала турнира с "Милтон-Кинс Донс" в составе красных сыграл футболист, который не имел право выходить на поле. Имя игрока не называется.

Английская футбольная лига проводит расследование с целью выявить нарушение в действиях Красных, а в самом клубе не отрицают, что они допустить ошибку административного характера. Если вина "Ливерпуля" будет доказана, клуб может быть оштрафован либо исключен из Кубка лиги.

Реклама

Кстати, лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет. На церемонии в Милане состоялось объявление лучшего футбольного тренера 2019 года. Облдадателем этой премии стал специалист из Германии – Юрген Клопп.

Напомним, что в недавнем матче "Ливерпуль" повторил рекордную клубную победную серию из прошлого века. А уже в поединке с "Бернли" мерсисайдцы улучшили свое достижение.

Обзор Суперкубка УЕФА "Ливерпуль" – Челси"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама