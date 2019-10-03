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"Ливерпулю" простили нарушение регламента в Англии

3 октября, 15:15

Клуб не будет исключен из кубкового турнира

/ Фото: AFP

Английская футбольная ассоциация огласила итоги расследования в отношении "Ливерпуля". Ранее мы писали, что "Ливерпулю" грозит исключение из Кубка Лиги из-за халатности работников.

Дело было открыто после матча 1/16 финала Кубка лиги, завершившегося победой "красных" над "Милтон-Кинс Донс" со счетом 2:0.

Таким образом, мерсисайдцы избежали исключения из турнира и вместо этого будут должны заплатить штраф в размере 200 тысяч фунтов. При этом, половина суммы наложена на "Ливерпуль" условно, и клуб будет вынужден выплатить ее в том случае, если нарушит правила аналогичным образом в следующем сезоне.

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Напомним, в составе "Ливерпуля" в матче с "МД Донс" вышел игрок, не имевший права участвовать в Кубке лиги.

Кстати, лучшим тренером года стал очкарик, который хочет прожить до ста лет. На церемонии в Милане состоялось объявление лучшего футбольного тренера 2019 года. Обладателем этой премии стал специалист из Германии – Юрген Клопп.

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Напомним, что в недавнем матче "Ливерпуль" повторил рекордную клубную победную серию из прошлого века. А уже в поединке с "Бернли" мерсисайдцы улучшили свое достижение.

Обзор Суперкубка УЕФА "Ливерпуль" – Челси"

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Источник: Sky Sports

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