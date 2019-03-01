Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,66
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Лобановский бы заценил: Зинченко признан лучшим игроком в Англии по ТТД

Сегодня, 11:42

Феноменальные цифры украинца в английской Премьер-лиге: Александр обставил своего же партнера по "МанСити"

Александр Зинченко
Александр Зинченко.
Лобановский бы заценил: Зинченко признан лучшим игроком в Англии по ТТД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7af/915/5c77af9154f59.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7af/915/5c77af9154f59.png Футбол Феноменальные цифры украинца в английской Премьер-лиге: Александр обставил своего же партнера по "МанСити"

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим игроком 28-го тура английской Премьер-лиги по количеству технико-тактических действий (ТТД) и точных передач по версии InStat Index. В матче с "Вест Хэмом" (1:0) Зинченко сделал 120 передач, 110 из которых – точные. В общей сложности Зинченко выполнил 169 технико-тактических действий, в свое время являвшихся едва ли не важнейшим показателем оценки игроков для легендарного Валерия Лобановского.

Второе место в этом рейтинге занял защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди (132 ТТД), третье - у полузащитника "Арсенала" Маттео Гюэндузи (129 ТТД).

"Ливерпуль", в 28 турах набравший 69 очков, возглавляет турнирную таблицу АПЛ. "МанСити" (68) - на втором месте.

Напомним, ранее Александр Зинченко стал автором уникального достижения. Украинец выиграл все свои 13 матчей за "МанСити" в чемпионате Англии. Подобного не было за всю историю АПЛ.

Также тренер "МанСити" Пеп Гвардиола заявил, что "все должны учиться у Зинченко": "Зинченко – невероятен. Ему предстоит долгая карьера. Надеюсь, в "Манчестер Сити". Могу сказать ему только спасибо. Он заслуживает того, чтобы находиться там, где есть".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Манчестер Сити, Александр Зинченко

Вы сейчас просматриваете новость " Лобановский бы заценил: Зинченко признан лучшим игроком в Англии по ТТД". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Тормози": футболист Александр Зинченко в Манчестере – на столе с теннисисткой Ольгой Янчук

21 февраля, 20:36

Украинскому полузащитнику "МанСити" приписывают роман с блондинкой, которая на год старше его

Триумф Зинченко на "Уэмбли": украинец выиграл скандальный финал Кубка лиги

24 февраля, 21:24

Футболист сборной Украины помог "МанСити" одолеть будущего соперника киевского "Динамо"

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Каждый имеет право ошибаться: Узелков намекнул на причину развода

''Его вынесут!'' Гордон заявил, что надо идти на беседу с Путиным

Китайская девочка свалилась в вольер к пандам: видео

В Украине озвучили печальный прогноз о конфликте на Донбассе

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

У украинцев отобрали пенсии по выслуге лет

Почему волосы быстро становятся грязными? 5 ошибок
Загрузка...

Такого в Англии еще не было: уникальная серия Александра Зинченко!

Вчера, 11:57

Украинец выиграл все свои 13 матчей за "МанСити" в чемпионате. Подобного не было за всю историю АПЛ

Промоутер: "Усик не будет драться с Поветкиным за копейки"

Вчера, 10:14

Эдди Хирн рассказал о рисках россиянина: "Он завершит карьеру, если проиграет"

От "Динамо" требуют 9 миллионов за Ярмоленко

27 февраля, 18:12

Черниговская СДЮШОР "Юность" хочет от киевского клуба свою долю за трансфер Ярмолы в Германию

Конор Макгрегор рассказал, что проиграл Нурмагомедову из-за "внешнего воздействия"

26 февраля, 19:16

Ирландский боец в соцсетях рассказал, почему проиграл Хабибу Нурмагомедову в чемпионском поединке UFC

Бывший соперник Усика назвал худшего чемпиона мира всех времен

26 февраля, 14:12

Тони Беллью считает худшим супертяжем Уайлдера, а лучшим – Джошуа

США определились, кого поддержат на выборах в Украине

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019