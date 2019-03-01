Лобановский бы заценил: Зинченко признан лучшим игроком в Англии по ТТД

Феноменальные цифры украинца в английской Премьер-лиге: Александр обставил своего же партнера по "МанСити"

Александр Зинченко.

Лобановский бы заценил: Зинченко признан лучшим игроком в Англии по ТТД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7af/915/5c77af9154f59.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7af/915/5c77af9154f59.png 2019-03-01T11:42:57+02:00 Футбол Феноменальные цифры украинца в английской Премьер-лиге: Александр обставил своего же партнера по "МанСити"

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал лучшим игроком 28-го тура английской Премьер-лиги по количеству технико-тактических действий (ТТД) и точных передач по версии InStat Index. В матче с "Вест Хэмом" (1:0) Зинченко сделал 120 передач, 110 из которых – точные. В общей сложности Зинченко выполнил 169 технико-тактических действий, в свое время являвшихся едва ли не важнейшим показателем оценки игроков для легендарного Валерия Лобановского.

Второе место в этом рейтинге занял защитник "Манчестер Сити" Николас Отаменди (132 ТТД), третье - у полузащитника "Арсенала" Маттео Гюэндузи (129 ТТД).

"Ливерпуль", в 28 турах набравший 69 очков, возглавляет турнирную таблицу АПЛ. "МанСити" (68) - на втором месте.

Напомним, ранее Александр Зинченко стал автором уникального достижения. Украинец выиграл все свои 13 матчей за "МанСити" в чемпионате Англии. Подобного не было за всю историю АПЛ.

Также тренер "МанСити" Пеп Гвардиола заявил, что "все должны учиться у Зинченко": "Зинченко – невероятен. Ему предстоит долгая карьера. Надеюсь, в "Манчестер Сити". Могу сказать ему только спасибо. Он заслуживает того, чтобы находиться там, где есть".

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