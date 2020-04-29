Лобановский вошел в ТОП-10 лучших тренеров в истории

В первой десятке только один действующий наставник, и он тренирует украинца

Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола. Первое место в нем занял легенда "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон. В тройку вошли голландцы Ринус Михелс и Йохан Кройф. В ТОП-10 рейтинга попал знаменитый украинский тренер Валерий Лобановский. Ранее бывший вратарь киевскго "Динамо" Александр Шовковский вспомнил смешную историю о Лобановском.

Отметим, что в первой десятке находится только один действующий тренер – это наставник нашего Александра Зинченко в "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

ТОП-10 лучших тренеров по версии FourFourTwo:

1. Алекс Фергюсон

2. Ринус Михелс

3. Йохан Кройф

4. Билл Шенкли

5. Хосеп Гвардьола

6. Арриго Сакки

7. Мэтт Басби

8. Эленио Эррера

9 Эрнст Хаппель

10. Валерий Лобановский

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Среди действующих тренеров в ТОП-100 также присутствуют следующие специалисты:

Жозе Моуринью – 12-й, Карло Анчелотти – 18-й, Луи ван Гал – 20-й, Арсен Венгер – 23-й, Фабио Капелло – 24-й, Юрген Клопп – 29-й, Рафаэль Бенитес – 41-й, Диего Симеоне – 43-й, Мирча Луческу – 87-й, Роберто Манчини – 97-й.

Также мы писали о воспоминаниях Андрея Шевченко о конспектах Лобановского: "Всегда в аэропорту ждала машина, которую присылал Василич". Прилетая на матчи сборной, бывший футболист "Милана" ехал к легендарному тренеру.

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

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