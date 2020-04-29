Лобановский вошел в ТОП-10 лучших тренеров в истории

Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола. Первое место в нем занял легенда "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон. В тройку вошли голландцы Ринус Михелс и Йохан Кройф. В ТОП-10 рейтинга попал знаменитый украинский тренер Валерий Лобановский. Ранее бывший вратарь киевскго "Динамо" Александр Шовковский вспомнил смешную историю о Лобановском.
Отметим, что в первой десятке находится только один действующий тренер – это наставник нашего Александра Зинченко в "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.
ТОП-10 лучших тренеров по версии FourFourTwo:
- 1. Алекс Фергюсон
- 2. Ринус Михелс
- 3. Йохан Кройф
- 4. Билл Шенкли
- 5. Хосеп Гвардьола
- 6. Арриго Сакки
- 7. Мэтт Басби
- 8. Эленио Эррера
- 9 Эрнст Хаппель
- 10. Валерий Лобановский
Среди действующих тренеров в ТОП-100 также присутствуют следующие специалисты:
Жозе Моуринью – 12-й, Карло Анчелотти – 18-й, Луи ван Гал – 20-й, Арсен Венгер – 23-й, Фабио Капелло – 24-й, Юрген Клопп – 29-й, Рафаэль Бенитес – 41-й, Диего Симеоне – 43-й, Мирча Луческу – 87-й, Роберто Манчини – 97-й.
Также мы писали о воспоминаниях Андрея Шевченко о конспектах Лобановского: "Всегда в аэропорту ждала машина, которую присылал Василич". Прилетая на матчи сборной, бывший футболист "Милана" ехал к легендарному тренеру.
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