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Лобановский вошел в ТОП-10 лучших тренеров в истории

29 апреля, 23:54

Александр Трикиша

В первой десятке только один действующий наставник, и он тренирует украинца

Авторитетный журнал FourFourTwo составил рейтинг ста лучших тренеров в истории футбола. Первое место в нем занял легенда "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон. В тройку вошли голландцы Ринус Михелс и Йохан Кройф. В ТОП-10 рейтинга попал знаменитый украинский тренер Валерий Лобановский. Ранее бывший вратарь киевскго "Динамо" Александр Шовковский вспомнил смешную историю о Лобановском.

Отметим, что в первой десятке находится только один действующий тренер – это наставник нашего Александра Зинченко в "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

ТОП-10 лучших тренеров по версии FourFourTwo:

  • 1. Алекс Фергюсон
  • 2. Ринус Михелс
  • 3. Йохан Кройф
  • 4. Билл Шенкли
  • 5. Хосеп Гвардьола
  • 6. Арриго Сакки
  • 7. Мэтт Басби
  • 8. Эленио Эррера
  • 9 Эрнст Хаппель
  • 10. Валерий Лобановский

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Среди действующих тренеров в ТОП-100 также присутствуют следующие специалисты:

Жозе Моуринью – 12-й, Карло Анчелотти – 18-й, Луи ван Гал – 20-й, Арсен Венгер – 23-й, Фабио Капелло – 24-й, Юрген Клопп – 29-й, Рафаэль Бенитес – 41-й, Диего Симеоне – 43-й, Мирча Луческу – 87-й, Роберто Манчини – 97-й.

Также мы писали о воспоминаниях Андрея Шевченко о конспектах Лобановского: "Всегда в аэропорту ждала машина, которую присылал Василич". Прилетая на матчи сборной, бывший футболист "Милана" ехал к легендарному тренеру.

Андрей Шевченко с сыном принял участие в челлендже Новака Джоковича Видео: Instagram

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тренер Жозе Моуринью Хосеп Гвардиола Алекс Фергюсон Валерий Лобановский

Источник: СЭ

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