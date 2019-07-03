"Лобановский выпивал постоянно. Но вы видели его выпившим?": мастер-класс Семина по употреблению алкоголя

Экс-тренер киевского "Динамо" рассказал, как, по его мнению, нужно "дружить" со спиртными напитками

Юрий Семин. Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва)

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин, 10 лет назад приводивший киевское "Динамо" к выигрышу чемпионата Украины, рассказал о своем отношении к алкоголю. Отметим, что в кулуарах давно поговаривают о том, будто бы 72-летний специалист неравнодушен к спиртным напиткам.

"Хороший виски или водку. По рюмке почему не выпить? – признался Юрий Семин. - С удовольствием, когда есть выходной. Или когда работа закончилась. Иной раз сам делаю покупки, да. В Москве есть несколько винных магазинов, где меня знают, скидки дают. Звонят, когда появляются хорошие напитки. Я верю, что бутылка не будет подделкой. Считаю, что если ты хочешь выпить, то должен пить то, что полезно для здоровья. То есть качественные напитки. А качественный напиток стоит большую цену. Другого меня не заставишь выпить.Например, не пью коньяк, но хороший виски обязательно купил бы. Я же беспокоюсь о своем здоровье и друзьях, которые ко мне придут. 40 тысяч рублей за бутылку? Нормально. У меня в подвале стоят дорогие вина – белые новозеландские. Заинтересовался ими, когда работал в этой стране. Знакомые из местных учили многим вещам: что и когда выпить, какое вино, в чем разница".

При этом Юрий Семин уверяет: "Я не напиваюсь. Вот Константин Иваныч Бесков мог выпить. И Лобановский. Очень прилично могли. Но я никогда не видел, чтобы они утром не встали на зарядку, пропустили тренировку. Никогда ты не мог увидеть, что они выпившие. При этом выпивали они постоянно".

"Перед матчами? Исключено! – настаивает Семин. – Перед матчами должна быть свежая голова. Я всегда высыпаюсь. Мне даже удобно, если матч вечером, потому что после обеда должен час-полтора поспать для свежей головы. Чтобы я мог принимать быстрые решения, мозг реагировал быстро. Для меня в этот день не может быть ничего такого. Я и кушать-то стал меньше в день игры, чем обычно".

Как Артем Милевский пропил свой успех

Как мы писали ранее, футболист выпил пива на поле, забив гол в чемпионате Швеции. Это произошло во время матча "Хаммарбю" с "Гетеборгом". Капитан "Хаммарбю" Кеннеди Бакирчиоглу отправил мяч в ворота "Гетеборга" со штрафного и побежал праздновать к трибунам. Один из болельщиков бросил ему стакан с пивом, а футболист, поймав его, сделал глоток.

Также сообщалось, что пьяный экс-чемпион UFC устроил драку в стриптиз-клубе. Бывший чемпион организации Би Джей Пенн вел себя очень шумно. Пенна вывели из бара, однако спортсмен оказал сопротивление на выходе, свалив одного из охранников на пол и начав избивать его. Второй охранник пытался разнять драку, однако Пенн тут же набросился на него и взял на удушающий прием.

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