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"Лобково-попковый аплодисмент": на "половой акт" игроков "Зенита" отреагировал Уткин

9 июля, 14:24

Олег Люлька Олег Люлька

Известный российский комментатор едко высказался о происходившем в раздевалке питерской команды

Известный российский телекомментатор Василий Уткин отреагировал на видео из раздевалки "Зенита", снятое после победы питерцев в матче с "Краснодаром" и досрочного завоевания ими титула чемпионов России-2020. Напомним, камера зафиксировала, как в ходе празднования нападающий "Зенита" Артем Дзюба подкрался к иранскому одноклубнику Сердару Азмуну сзади и сымитировал половой акт.

"Меня совершенно не напрягает видео с Дзюбой и Азмуном, – написал в своем Telegram-канале Василий Уткин. – Я вообще считаю, что нет запретных тем, и в частности, запретных тем для шуток. И уж чем-чем, а своим телом каждый человек свободен распоряжаться. И уж где-где, а в постели граждан государству точно делать нечего. И вообще история этой брутальной шутки несет в себе только пользу. Для каминг-аута, вы прекрасно понимаете, общество и отдаленно не готово. А такая встряска – хоть что-то. Хоть чем-то. Первый в истории нашего футбола лобково-попковый аплодисмент. И повод замечательный – победа "Зенита". И чемпионский трофей в этом году как никакой предыдущий фалличен. Да и про футбол наш, пусть и в сердцах, пусть и не каждый день мы говорим, что сделан он из говна и палок"

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Как мы писали ранее, иранскому футболисту "Зенита" Азмуну за "акт" с Дзюбой грозит суровое наказание на родине. Дело в том, что в Иране предусмотрена уголовная ответственность за любые проявления нетрадиционной половой связи. В частности, имитация подобных отношений влечет за собой сто ударов плетью.

Смотрите, как "Зенит" громили в Лиге чемпионов

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чемпионат России Зенит Санкт-Петербург раздевалка Артем Дзюба половой акт Василий Уткин Сердар Азмун

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