Лондон ждет! Лидер сборной Украины Зинченко может стать одноклубником Ярмоленко

Британские СМИ называют Зинченко идеальным вариантом для "Вест Хэма" на позицию левого защитника

Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко могут стать одноклубниками. По крайней мере, английские СМИ активно советуют "Вест Хэму", за который выступает Ярмоленко, приобрести Зинченко у "Манчестер Сити".

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По мнению обозревателей портала FootballLondon, одно из самых слабых мест "Вест Хэма" – левый фланг обороны. Дабы решить эту проблему, "молотобойцам" предлагают выкупить у действующих чемпионов Англии универсального украинца Александра Зинченко.

"Если тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес предпочитает игрока с опытом в Премьер-лиге, Зинченко – интересный, реалистичный вариант. Ему всего 23 года. Отличный игрок, который может стать одним из лучших левых беков АПЛ. Зинченко мог бы вдохнуть новую жизнь в свою карьеру, переехав в Лондон", – пишет FootballLondon

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Зинченко и Ярмоленко / Фото: Getty Images

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Отметим, что выступающий в "Вест Хэме" Ярмоленко является самым высокооплачиваемым украинским футболистом. По данным британских СМИ, его годовой оклад в лондонском клубе составляет порядка 7 млн евро.

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При этом Александра Зинченко портал Transfermarkt называет самым дорогостоящим игроком с украинским паспортом. Футболиста "МанСити" оценивают в 24 млн евро.

Добавим, что в текущем чемпионате Англии "Вест Хэм" выступает не лучшим образом – "молотобойцы" еще с двумя командами делят третье с конца место турнирной таблицы Премьер-лиги.

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