Лондонские шедевры: обзор матча "Челси" – "Динамо"

Английский клуб добыл уверенную победу над киевлянами в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы

Бойко пропускает после удара со штрафного. Фото: AFP

Лондонские шедевры: обзор матча "Челси" – "Динамо" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/197/4cb/5c81974cb851d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/197/4cb/5c81974cb851d.jpg 2019-03-08T00:19:23+02:00 Футбол Английский клуб добыл уверенную победу над киевлянами в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы

В Лондоне прошел первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором "Челси" без особого труда обыграл киевское "Динамо" – 3:0. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Динамо".

В первом тайме после красивой комбинации счет открыл Педро. Удвоил преимущество хозяев Виллиан точным ударом со штрафного, а точку поставил перед финальным свистком Хадсон-Одои. Ответная встреча 14 марта в Киеве.

"Челси" – "Динамо" – 3:0

Голы: Педро (17), Виллиан (65), Хадсон-Одои (90)

"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Дзаппакоста, Давид Луис, Кристенсен, Баркли (Канте, 62), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 62), Ковачич, Виллиан (Хадсон-Одои, 78), Педро, Жиру.

"Динамо": Бойко, Бурда, Кендзера, Миколенко, Буяльский (Сидклей, 72), Шепелев, Сидорчук, Цыганков, Шабанов, Шапаренко, Русин (Гармаш, 66).

Предупреждения: Шепелев (9), Буяльский (41).

Обзор первого тайма матча "Челси" – "Динамо":

Обзор второго тайма матча "Челси" – "Динамо":

Ранее сообщалось, что вокруг билетов на ответный матч "Динамо" – "Челси" 14 марта возник скандал. Ультрас киевского клуба заявили, что отобрали у нескольких перекупщиков пропуска на фанатские сектора, добавив: "К сожалению, полные версии "профилактических бесед" с барыгами не можем опубликовать по этическим соображениям".

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