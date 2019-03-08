Лондонские шедевры: обзор матча "Челси" – "Динамо"
Английский клуб добыл уверенную победу над киевлянами в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы
В Лондоне прошел первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором "Челси" без особого труда обыграл киевское "Динамо" – 3:0. Мы вели онлайн-трансляцию матча "Челси" – "Динамо".
В первом тайме после красивой комбинации счет открыл Педро. Удвоил преимущество хозяев Виллиан точным ударом со штрафного, а точку поставил перед финальным свистком Хадсон-Одои. Ответная встреча 14 марта в Киеве.
"Челси" – "Динамо" – 3:0
Голы: Педро (17), Виллиан (65), Хадсон-Одои (90)
"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Дзаппакоста, Давид Луис, Кристенсен, Баркли (Канте, 62), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 62), Ковачич, Виллиан (Хадсон-Одои, 78), Педро, Жиру.
"Динамо": Бойко, Бурда, Кендзера, Миколенко, Буяльский (Сидклей, 72), Шепелев, Сидорчук, Цыганков, Шабанов, Шапаренко, Русин (Гармаш, 66).
Предупреждения: Шепелев (9), Буяльский (41).
Обзор первого тайма матча "Челси" – "Динамо":
Обзор второго тайма матча "Челси" – "Динамо":
Ранее сообщалось, что вокруг билетов на ответный матч "Динамо" – "Челси" 14 марта возник скандал. Ультрас киевского клуба заявили, что отобрали у нескольких перекупщиков пропуска на фанатские сектора, добавив: "К сожалению, полные версии "профилактических бесед" с барыгами не можем опубликовать по этическим соображениям".
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