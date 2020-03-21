Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Лондонский "Арсенал" рассказал об улучшении здоровья зараженного коронавирусом главного тренера

21 марта, 11:33

Вадим Авдасев

Микель Артета уже строит планы на будущее и дистанционно общается с игроками

Число людей спорта, подвергшихся заражению новой инфекцией, растет с каждым днем. У главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты обнаружили коронавирус у одного из первых в спорте. После легкой паники в стане "канониров" объявили карантин. Теперь в лондонском клубе успокоились и уже воспринимают случившееся с практической точки зрения.

Официальный сайт "Арсенал" сообщил, что испанский специалист идет на поправку:

"Все футболисты и тренеры изолированы у себя дома, в том числе и Артета. Рады сообщить, что Микель чувствует себя намного лучше, у него хорошее настроение. Уже сейчас он обсуждает со своими помощниками планы на будущие матчи и общается с игроками".

Читайте, как высказался Мирон Маркевич о коронавирусе и футболе в Беларуси. Там до сих пор играют – на днях стартовал новый чемпионат, который проводится по системе "весна-осень".

Еще один футболист из чемпионата Англии рассказал, где заразился коронавирусом. Нападающий "Вест Бромвича" Чарли Остин сходил на фестиваль гонок в Челтнеме.

Смотрите, как "Арсенал" проиграл "Олимпиакосу" в дополнительное время в 1/8 финала Лиги Европы

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Арсенал Лондон коронавирус Микель Артета

Источник: Dynamo.kiev.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров
Почему в Италии так много зараженных коронавирусом: заявление агента легионеров "Динамо"Футбол
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лиги
Из-за коронавируса чемпионат Украины могут остановить или отменить: заявление Премьер-лигиЧУ по футболу
Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазом
Коронавирус сметает и Месси с Неймаром: Кубок Америки-2020 накрылся медным тазомФутбол
"Я балдею!": Зинченко показал, что творится в магазинах МанчестераФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...