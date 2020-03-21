Лондонский "Арсенал" рассказал об улучшении здоровья зараженного коронавирусом главного тренера

Число людей спорта, подвергшихся заражению новой инфекцией, растет с каждым днем. У главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты обнаружили коронавирус у одного из первых в спорте. После легкой паники в стане "канониров" объявили карантин. Теперь в лондонском клубе успокоились и уже воспринимают случившееся с практической точки зрения.
Официальный сайт "Арсенал" сообщил, что испанский специалист идет на поправку:
"Все футболисты и тренеры изолированы у себя дома, в том числе и Артета. Рады сообщить, что Микель чувствует себя намного лучше, у него хорошее настроение. Уже сейчас он обсуждает со своими помощниками планы на будущие матчи и общается с игроками".
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