Лондонский футбольный клуб переоборудовал стадион под медицинские нужды

Лондонский "Тоттенхэм" переоборудовал свой домашний стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" под медицинские нужды для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом "шпоры" объявили на своем официальном сайте.

Отмечается, что на арене будут работать медики Университетской больницы Северного Мидлсекса. На арене будет располагаться женская амбулатория, а также будет проводиться тестирование на коронавирус. Пресс-служба клуба приводит фото, как сейчас выглядит футбольная арена.

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Напомним, что ранее к борьбе с коронавирусом присоединился "Манчестер Юнайтед". Клуб передал весь свой транспорт на нужды медиков, а домашняя арена "Красных дьяволов" "Олд Траффорд" была включена в резервный список мест с возможностью переоборудования в центры донорства крови.

Ранее мы писали, что легендарный стадион в Бразилии превратили в госпиталь, а Ледовый дворец Мадрида – в морг. Помимо "Мараканы", под "больницы" в Бразилии пойдут арены "Коринтианса", "Сан-Паулу", "Ботафого" и "Сантоса".

Также сообщалось, что Клубы НХЛ, НБА и MLS поддержали акцию lightitblue, которую начала Британия. Арены США всю ночь горели голубым: невероятное зрелище от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Кампания #lightitblue направлена на поддержку работников здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

Видео: Reuters

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