Лондонский трансфер: Давид Луис перешел из "Челси" в "Арсенал"

В последние часы трансферного окна в Англии "Арсенал" объявил о переходе из "Челси" бразильского защитника Давида Луиса. По информации СМИ, трансфер 32-летнего Луиса обошелся "канонирам" в 8 миллионов фунтов. Контракт рассчитан на два года.
Луис перешел в "Челси" из "Бенфики" в 2011 году. С 2014 по 2016 год защитник выступал за "Пари Сен-Жермен", а затем вернулся в лондонский клуб. В составе синих Луис провел 248 матчей (18 голов и 12 голевых передач), становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Провел 56 (3 гола) за сборную Бразилии.
В прошлом сезоне в финале Лиги Европы "Челси" разгромил "Арсенал" – 4:1.
Ранее мы писали, что "Реал" сделал новое предложение по трансферу нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает Sport.es. По информации источника, "Королевский клуб" готов заплатить парижскому клубу 120 миллионов евро, а также отдать полузащитника Луку Модрича. Общая сумма сделки оценивается в 180 млн евро.
Напомним, что вратарь Симон Миньоле сменил английский "Ливерпуль" на бельгийский "Брюгге". Соглашение рассчитано на 5 лет.
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