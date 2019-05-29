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Лондонское дерби в финале Лиги Европы: обзор матча "Челси" – "Арсенал"

29 мая, 23:15

Голы и лучшие моменты главного матча Лиги Европы в Баку

В финале Лиги Европы сезона 2018/2019 годов в Баку на Олимпийском стадионе встречались лондонские "Челси" и "Арсенал". Победу со счетом 4:1 одержали подопечные Маурицио Сарри, а "канониры" остались не только без трофея, но и без Лиги чемпионов на следующий сезон. Напомним, на нашем сайте проводится онлайн "Челси" – "Арсенал".

В первом тайме "Челси" немного больше владели мячом, но особых дивидендов это этого не поимели. Всего два раза футболисты команды Маурисио Сарри пробили в створ ворота за первые 45 минут, в то время как у подопечных Унаи Эмери и вовсе не было точных ударов.

А вот второй тайм начался с быстрого гола "синих". Лучший бомбардир турнира Оливье Жиру лучше всех сыграл в чужой штрафной после навеса от Эмерсона Палмери и вколотил мяч в сетку своей бывшей команды. После гола француз показательно поднял руки вверх и отказался праздновать в знак уважения бывших партнеров.

Гол Оливье Жиру 1:0

Спустя 11 минут "Челси" удвоил свое преимущество. Азар получил мяч на левом фланге, сместился к воротам, но не стал бить, а отдал точный пас на Педро в в район 11-метровой отмектки. Испанец одним касанием пробил точно в дальний угол ворот Петера Чеха, который проводит сегодня последний матч в карьере.

Гол Педро 2:0

На 65-й минуте добил "канониров" Эден Азар, реализовавший пенальти за фол против Жиру. Бельгиец подошел к точке и спокойно пробил в левый от себя угол, а Чех прыгнул в правый.

Гол Эдена Азара с пенальти 3:0

Но "Арсенал" не стал так просто сдаваться. Унаи Эмери бросил в бой Алекса Ивоби и тот оправдал доверие тренера уже спустя три минуты – нигериец подхватил мяч после подачи углового и красивым обводящим ударом распечатал ворота Кепы.

Гол Алекса Ивоби 3:1

Надежда прожила всего две минуты – Эден Азар обыгрался с Оливье Жиру и расстрелял Чеха с нескольких метров – дубль бельгийца, который следующий сезон, скорее всего, начнет в другой команде.

Гол Эдена Азара 4:1

Напомним, армянин Мхитарян отказался от участия в финале Лиги Европы из-за опасений за свою безопасность. Гарантии УЕФА и МИД Азербайджана не убедили лондонский "Арсенал".

Также мы сообщали, что болельщики шокированы ужасными условиями жилья в Баку. Фанат из Лондона разместил фото ванной комнаты в съемной квартире.

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Тег Лига Европы, Арсенал Лондон, Челси Лондон

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Сегодня|Спорт

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