Лорд уже не тот: Звездный новичок соперника "Динамо" в Лиге Европы опозорился на первой тренировке

Никлас Бендтнер в "Копенгагене" / Фото: Twitter

Бывший форвард "Арсенала" Никлас Бендтнер в последний день трансферного окна перешел в "Копенгаген", подписав четырехмесячный контракт. Ранее он случайно выложил в сеть видео со своей девушкой, танцующей топлес.

Звездный новичок команды, которая является одним из соперников киевского "Динамо" по групповому раунду Лиги Европы, Никлас Бендтнер, пока далек от идеальной бомбардирской формы.

Доказательство было заснято TV 2 Sport на одной из тренировок датского клуба. 31-летний нападающий тренировал завершение атаки и выглядел ужасно, множество раз не сумев отправить мяч в ворота.

Лучшие годы Бендтнера прошли в лондонском "Арсенале", где он выступал с 2005 по 2014 год. Также он успел поиграть за английские "Бирмингем", "Сандерленд" и "Ноттингем Форест", итальянский "Ювентус" и немецкий "Вольфсбург", откуда его выгнали со скандалом.

Надо сказать, что "Копенгаген" стал соперником киевского "Динамо" на групповом этапе Лиги Европы. Также в эту группу попали шведский "Мальме" и швейцарский "Лугано".

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